Η γρίπη έπιασε τη Μεγάλη Βρετανία απροετοίμαστη – Τι θα συμβεί στην Ελλάδα
Η έξαρση γρίπης στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ως «καμπανάκι κινδύνου» για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προφύλαξη και εμβολιασμό, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων γρίπης στη Βρετανία, με το σύστημα υγείας να βρίσκεται υπό πίεση και τους ειδικούς να προειδοποιούν πως ο φετινός χειμώνας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους δυσκολότερους των τελευταίων δεκαετιών. Κυρίαρχο στέλεχος είναι πλέον το Α(H3N2), και συγκεκριμένα ο υποκλάδος Κ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του βρετανικού συστήματος δημόσιας υγείας, οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί κατά 56% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ καταγράφονται κατά μέσο όρο 1.717 νοσηλείες ημερησίως, αριθμός επταπλάσιος σε σχέση με το 2023.

