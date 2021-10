Βρήκαμε τα super μπολ της υγιεινής διατροφής στα ψυγεία των σουπερμάρκετ!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κάθε Φθινόπωρο αποφασίζω να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου, να τρέφομαι σωστά, να πίνω αρκετό νερό, να ασκούμαι και να αποφεύγω όλες τις κακές συνήθειες. Παρόλο που ξεκινάω με τις καλύτερες προθέσεις, μετά από λίγες μέρες η καθημερινότητα νικάει. Φεύγουν τα σχέδια για θρεπτικά γεύματα με σαλάτες, πηγαίνουν περίπατο οι όρκοι για περισσότερα λαχανικά και φρούτα στη διατροφή μου και οι δεσμεύσεις προς τον εαυτό μου παίρνουν μετάθεση για λίγο αργότερα. Εντωμεταξύ, η τσάντα μου και τα συρτάρια του γραφείου γεμίζουν με ανθυγιεινά σνακ.Τι νόημα έχει να γνωρίζω ότι τα λαχανικά είναι γεμάτα βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, τι και αν ξέρω πως το μαύρο ρύζι, οι ξηροί καρποί, τα κράνμπερις, και τα όσπρια είναι εξαιρετικές τροφές αφού δεν μπορώ να τα απολαύσω καθημερινά και να τα εντάξω στη διατροφή μου;Η απογοήτευσή μου έμελλε να διαλυθεί στην επόμενη επίσκεψή μου στο σουπερμάρκετ όταν στα ψυγεία του είδα όλα όσα ονειρευόμουν, συσκευασμένα και ολόφρεσκα. Νομίζω ότι ο Φρεσκούλης άκουσε τις σκέψεις μου και έκανε τις γαστρονομικές μου επιθυμίες πραγματικότητα δημιουργώντας μια ολόκληρη σειρά από Υγιεινά σνακ και γεύματα τo go, που φτιάχτηκαν για να κάνουν την καθημερινότητά μου νοστιμότερη και πιο υγιεινή.Πρώτα από όλα με ενθουσίασαν τα Super Bowls. Σε 4 διαφορετικές εκδοχές (ανάμεσα τους 1 vegetarian και 1 vegan), με ολόφρεσκα λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, υπερτροφές και άλλα πολλά. Σε ατομική χορταστική μερίδα, με ξύλινο πιρούνι και dressing, έτοιμα για κατανάλωση, shake & ready to eat! Δηλαδή μπορούμε να τα απολαύσουμε απευθείας μέσα από το μπολ, περιχύνοντας το περιεχόμενο με το dressing, κλείνοντας το καπάκι και κουνώντας για λίγο σαν shaker, ώστε να πάει το dressing παντού. Έχω ενθουσιαστεί διότι μου θυμίζουν τα διάσημα buddha bowls.Τα χρωματιστά και λαχταριστά «Μπολ του Βούδα», είναι το νέο γαστρονομικό trend καθώς αποτελούν ένα υγιεινό, δροσερό, ισορροπημένο και πλούσιο γεύμα, με πανδαισία γεύσεων και χρωμάτων. Είναι εμπνευσμένα από έναν μύθο που λέει πως ο Βούδας γέμιζε το μπολ του με ό,τι του προσέφεραν με αγάπη οι περαστικοί, και έτσι τρεφόταν. Αντίστοιχα, τα Super Bowls του Φρεσκούλη, είναι μια σύγχρονη εκδοχή του, ένα πλήρες γεύμα to go, απίθανα νόστιμο, θρεπτικό και πρακτικό.Από δίπλα βέβαια οι σαλάτες-γεύματα Φρεσκούλης, φρέσκιες και λαχταριστές με υπέροχους συνδυασμούς. Μια ακόμη υγιεινή εναλλακτική για γεύμα on the go. Από το χωράφι στο ράφι σε 24 ώρες και όλες υπέροχες: Italian με παρμεζάνα και τοματίνια, Caesar's με κοτόπουλο, Caprese με μοτσαρέλα, Tuna με καλαμπόκι, Quinoa, με ξηρούς καρπούς και cranberries. Μάλιστα, πληφορορήθηκα ότι σε λίγες μέρες θα προστεθεί στις επιλογές μας και vegan Caesar’s!Υπήρχαν όμως και άλλες εκπλήξεις στο ψυγείο. Φρέσκα φρούτα με στραγγιστό γιαούρτι 2% και μέλι Κρήτης και τα μοναδικά Carrots to go, όλα φρέσκα και φυσικά! Σε ατομικές ανακυκλώσιμες συσκευασίες από διαλεχτά φρούτα ή λαχανικά, και επιπλέον πλυμένα, καθαρισμένα και φρεσκοκομμένα ώστε να αφήσουμε στην άκρη τις ανθυγιεινές συνήθειες και να γίνει το ημερήσιο σνακ μία ωφέλιμη απόλαυση με λίγες θερμίδες και πολλές ευεργετικές ιδιότητες.Μπορείς να τα πάρεις μαζί σου παντού, στο σπίτι, στο σχολείο, στο γραφείο, στο γυμναστήριο, στην εκδρομή, και να αποχαιρετίσεις τις λιγούρες μια για πάντα. Τα αγοράζεις, τα ανοίγεις, τα καταναλώνεις και έχεις κάθε ώρα της ημέρας νοστιμιά, ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, λίγες θερμίδες και μοναδική ευκολία.Αλλά υπάρχουν και γλυκά νέα από τον Φρεσκούλη. Είναι του… πιρουνιού, υγιεινά, δροσιστικά, πρακτικά και γεμάτα φρεσκάδα! Οι λαχταριστές φρουτοσαλάτες του, από φρεσκοκομμένα και καθαρισμένα φρούτα είναι τόσο γλυκιές που αντικαθιστούν το επιδόρπιο και τόσο υγιεινές και εύκολες που φτιάχνουν τη διάθεση!Εκτός από τον Ανανά (καθαρισμένο και κομμένο φρούτο) και την αγαπημένη μου Sweet Delight με ανανά, δαμάσκηνο ή νεκταρίνι, σταφύλι, μήλο, αχλάδι, προστέθηκε το Exotic με ανανά, παπάγια, μάνγκο, και το Natural με ανανά, ακτινίδιο, πορτοκάλι. Μια καθημερινή δόση γεύσης, ευεξίας και βιταμινών σε ποτήρι που είναι 100% ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο. Πολύ χρήσιμο για να αποθηκεύουμε μυρωδικά στο ψυγείο και δεκάδες μικροπράγματα στο σπίτι.Συνοδεύονται από ξύλινο πιρούνι, 100% ανακυκλώσιμο, γιατί πρέπει να νοιαζόμαστε για το περιβάλλον. Ζουμερές, απολαυστικές γεύσεις για κάθε ώρα της ημέρας. Τελικά χάρη στον Φρεσκούλη είναι πολύ εύκολο να τρώμε σωστά!Όπως είναι φανερό, ο Φρεσκούλης για ακόμη μια φορά αλλάζει τα δεδομένα με την κατηγορία Υγιεινά Γεύματα & Σνακ to go, κάνοντας την φρεσκάδα και την ευκολία συνώνυμες με την υγιεινή διατροφή. Άλλωστε, η διάδοση της καλής υγείας και ευημερίας είναι ένας από τους στόχους του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτή τη φιλοσοφία εξάλλου δημιουργήθηκε και το πρόγραμμα ΕΚΕ, «Ο Φρεσκούλης προσφέρει μια αγκαλιά φρούτα και λαχανικά», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ∆ιατροφής στις 16 Οκτωβρίου.Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες παιδιών και ενηλίκων σε φρούτα και λαχανικά, συμβάλλοντας στη διασφάλιση μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής. Μια ετήσια δράση,όπου κάθε χρόνο αυξάνονται τα συνολικά ωφελούμενα άτομα. Φέτος, την 6η χρονιά υλοποίησής του, υπάρχουν 13 ιδρύματα (9 από Αθήνα, 1 από Λιβαδειά, 1 από Πάτρα, 1 από Λάρισα, 1 από Θεσσαλονίκη) με συνολικά 500 ωφελούμενους (πέρσι ήταν 10 ιδρύματα με 440 άτομα).