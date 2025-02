Αύξηση του αμερικανικού τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα το 2025

Το 2025 αναμένεται να αποτελέσει μία χρονιά - ορόσημο για τις ροές Αμερικανών τουριστών προς τη χώρας μας, καθώς σημειώνεται ρεκόρ καθημερινών πτήσεων από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα.Για πρώτη φορά, 15 απευθείας πτήσεις θα συνδέουν καθημερινά μεγάλες αμερικανικές πόλεις με τα ελληνικά αεροδρόμια, αυξάνοντας σε 4 περισσότερες τον αριθμό πτήσεων σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που άντλησε η ομάδα του προγράμματος προβολής και δικτύωσης Connecting with the Best, με επικεφαλής τον Ambassador Mykonos Promo – HACC New York, Mykonos based κ. Κώστα Σκαγιά, στο πλαίσιο των επαφών της στις εκθέσεις τουρισμού της Νέας Υόρκης και του Σικάγο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να εκτελούνται τέσσερις καθημερινές πτήσεις από τον Καναδά, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με τη Βόρεια Αμερική.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσθήκη απευθείας πτήσης από τη Βόρεια Καρολίνα, διευρύνοντας το δίκτυο των αεροπορικών συνδέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Οι νέες πτήσεις ενισχύουν το ήδη αυξημένο ενδιαφέρον των Αμερικανών ταξιδιωτών για τη χώρα μας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η τουριστική κίνηση από ΗΠΑ σημείωσε 8,1% αύξηση στις αφίξεις το 2024 σε σχέση με το 2023. Συνολικά, 1.481.000 Αμερικανοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού.Ο δαπάνες των Αμερικανών τουριστών είναι εξίσου σημαντικές. Το 2024, οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 13,3% σε σύγκριση με το 2023, αγγίζοντας τα 1,5 δισ. Ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη, βάσει των στοιχείων από την πρόσφατη έκθεση τουρισμού στις Κάννες, ότι οι Αμερικανοί τουρίστες αντιπροσωπεύουν το 50% του luxury τουρισμού διεθνώς, γίνεται σαφές ότι η αμερικανική αγορά αποτελεί μία στρατηγικής σημασίας αγορά για την ανάπτυξη των ελληνικών τουριστικών προορισμών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση των εσόδων και στην εδραίωση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τουρισμό πολυτελείας.Η ομάδα του προγράμματος, κατά τη συμμετοχή της στις δύο εκθέσεις τουρισμού Travel & Adventure Show στη Νέα Υόρκη (25-26 Ιανουαρίου 2025) και στο Σικάγο (1-2 Φεβρουαρίου 2025), διαπίστωσε επίσης το αυξημένο ενδιαφέρον των Αμερικανών για συγκεκριμένους ελληνικούς προορισμούς, που αποτελούν και διαχρονικές επιλογές της αγοράς αυτής, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Αθήνα.