40.000 νησιά και ένα διαφορετικό ερώτημα: Πόσο τουρισμό αντέχει ένας τόπος
40.000 νησιά και ένα διαφορετικό ερώτημα: Πόσο τουρισμό αντέχει ένας τόπος
Ανάπτυξη του τουρισμού χωρίς υπέρβαση της οικολογικής φέρουσας ικανότητας
Στο Ρουισάλο, λίγο έξω από το Τούρκου της Φινλανδίας, ένα ιστορικό ναυπηγείο του 19ου αιώνα βρίσκεται σήμερα μέσα σε προστατευμένη φυσική περιοχή, ανάμεσα σε παλιά δάση βελανιδιάς και στη θάλασσα. Λίγο βαθύτερα στο αρχιπέλαγος, ένα παλιό ψαράδικο καταφύγιο περιβάλλεται από δάσος και ανοιχτό πέλαγος.
Αυτά τα μέρη έγιναν τις τελευταίες ημέρες κάτι σαν υπαίθριο εργαστήριο, για ένα ερώτημα που απασχολεί όλο και περισσότερους προορισμούς, πώς μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός χωρίς να ξεπερνά τις αντοχές του τόπου που τον υποδέχεται;Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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