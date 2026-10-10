Θρίλερ σε νηπιαγωγείο στη Βραζιλία: Ένοπλος με μαχαίρι απειλούσε να κάψει 13 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε νηπιαγωγείο στη Βραζιλία: Ένοπλος με μαχαίρι απειλούσε να κάψει 13 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών

Κρατούσε αναπτήρα και είχε ρίξει εύφλεκτο υγρό στην αίθουσα – Η αστυνομία τον εξουδετέρωσε, όλα τα παιδιά σώθηκαν

Θρίλερ σε νηπιαγωγείο στη Βραζιλία: Ένοπλος με μαχαίρι απειλούσε να κάψει 13 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών
Η βραζιλιάνικη αστυνομία διέσωσε 13 μικρά παιδιά, μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών, που παρέμειναν για ώρες υπό ομηρία σε νηπιαγωγείο στην πόλη Κουριτσίμπα (νότια), και σκότωσε τον απαγωγέα, ο οποίος απειλούσε να βάλει φωτιά στο κτίριο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Καταφέραμε να εξουδετερώσουμε το πρόσωπο αυτό και να σώσουμε τα 13 παιδιά, τα οποία παραδόθηκαν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών (...) για να τους προσφερθούν φροντίδες», συνόψισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της χωροφυλακής στην πολιτεία Παρανά, ο συνταγματάρχης Αλεσάντρ Λόπες Τζίας.

Τουλάχιστον ένα από τα παιδιά τραυματίστηκε από τον άνδρα, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Πάντα σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Λόπες Τζίας, ο άνδρας έφθασε στο νηπιαγωγείο με ποδήλατο, πήδηξε τον φράχτη δημοτικού νηπιαγωγείου και κλείστηκε μαζί με παιδιά σε αίθουσα.

Περιέχυσε εύφλεκτο υγρό στην αίθουσα και έβγαλε αναπτήρα που συνέχισε να κρατάει στο χέρι. Είχε επίσης μαζί του μαχαίρι και αρχικά φερόταν να έχει μαζί του πυροβόλο όπλο -- αργότερα πάντως αποκαλύφθηκε πως αυτή η τελευταία πληροφορία ήταν αναληθής.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, παρέμεινε με τα παιδιά συγκεντρωμένα γύρω του και με το ένα στα γόνατά του», περιέγραψε ο αξιωματικός της χωροφυλακής.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν «περίπου δυόμισι, τρεις ώρες», κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά προοδευτικά άρχισαν να είναι ανήσυχα, κι ο άνδρας τα χτύπησε, πρόσθεσε.

«Όταν διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά ήταν ολοένα περισσότερο στρεσαρισμένα κι ότι ο δράστης είχε αρχίσει να τα κακοποιεί σωματικά, επιλέξαμε τακτική επέμβαση για να αποφευχθούν τα χειρότερα», ανέφερε ο συνταγματάρχης Λόπες Τζίας.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από βραζιλιάνικα τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζει εκπαιδευτικούς και μέλη της διεύθυνσης καθώς έβγαζαν έξω τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν στη σχολική δομή.

Κλείσιμο
Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως κατά την επέμβαση ακούστηκαν πυροβολισμοί και ισχυρές εκπυρσοκροτήσεις, παρόμοιες με χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Μετά τον θάνατο του άνδρα, η αστυνομία δημοσιοποίησε τα στοιχεία του -- αποκαλύφθηκε πως επρόκειτο για άνθρωπο με ιστορικό σχιζοφρένειας.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο ποια ήταν τα κίνητρά του ή αν είχε οποιαδήποτε σχέση με το νηπιαγωγείο.

«Τα 13 παιδιά είναι ζωντανά και ασφαλή! Έπειτα από στιγμές μεγάλης έντασης και αγωνίας, αυτή είναι η είδηση που περιμέναμε όλοι», ανέφερε με εμφανή ικανοποίηση ο δήμαρχος στην Κουριτσίμπα, ο Εντουάρντου Πιμεντέλ, μέσω Instagram.

Η Βραζιλία έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια αρκετές επιθέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τον Απρίλιο του 2023, άνδρας σκότωσε με τσεκούρι τέσσερα παιδιά σε βρεφονηπιακό σταθμό στην Μπλουμενάου, επίσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

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