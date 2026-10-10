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Φωτιά σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Λέσβου, διασώθηκε ο μοναδικός επιβαίνων
Φωτιά σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Λέσβου, διασώθηκε ο μοναδικός επιβαίνων
Ο επιβαίνων μεταφέρεται στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών Μυτιλήνης, όπου αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών, που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις νότιες ακτές της Λέσβου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο μοναδικός επιβαίνων στο ιστιοφόρο, αλλοδαπός υπήκοος, απομακρύνθηκε από το σκάφος με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.
Στη συνέχεια, παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών Μυτιλήνης, όπου αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο μοναδικός επιβαίνων στο ιστιοφόρο, αλλοδαπός υπήκοος, απομακρύνθηκε από το σκάφος με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.
Στη συνέχεια, παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών Μυτιλήνης, όπου αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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