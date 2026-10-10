Ταξίδι ζωής στο Εκουαδόρ: Τέσσερις χώρες σε μία

Γνωρίστε μια χώρα που μοιάζει σχεδόν αδύνατον να υπάρχει. Τέσσερις εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, οι Άνδεις, ο Αμαζόνιος, η ακτογραμμή στον Ειρηνικό και τα περίφημα Γκαλάπαγκος, αποτελούν τον μοναδικό αυτό τόπο τον οποίο διατρέχει σαν ραχοκοκαλιά ο Ισημερινός.

Υπάρχουν χώρες όπου τα τοπία αλλάζουν. Και υπάρχει το Εκουαδόρ, όπου μέσα σε μια σχετικά μικρή έκταση συναντώνται τέσσερις εντελώς διαφορετικοί κόσμοι: τα ηφαίστεια και οι ορεινές κοιλάδες των Άνδεων, η ακτογραμμή στον Ειρηνικό, ο Αμαζόνιος με τα πλούσια δάση βροχής και τα απομονωμένα ηφαιστειακά νησιά των Γκαλάπαγκος -όλα αυτά σε απόσταση ωρών μεταξύ τους. Διαφορετικό υψόμετρο, κλίμα, οικοσυστήματα, πολιτισμικό μωσαϊκό και φυσικό περιβάλλον διαμορφώνουν κάθε περιοχή, δίνοντάς σου την εντύπωση ότι ταξιδεύεις από μία χώρα σε άλλη.