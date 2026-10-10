«Ακούσαμε ένα μπαμ, σκάγανε μπουκάλες και είδαμε φλόγες και καπνούς» - Μέχρι το ξημέρωμα η μάχη με τις φλόγες στη βιοτεχνία στον Ελαιώνα
«Ακούσαμε ένα μπαμ, σκάγανε μπουκάλες και είδαμε φλόγες και καπνούς» - Μέχρι το ξημέρωμα η μάχη με τις φλόγες στη βιοτεχνία στον Ελαιώνα
Συνεχείς οι ρίψεις νερού στη βιοτεχνία που υπέστη πολύ μεγάλες φθορές από τη φωτιά - Εκδηλώνονταν αναζωπυρώσεις ακόμα και μετά τις 3:30 το ξημέρωμα - Δείτε βίντεο και τι λένε γείτονες
Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίστηκε η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες στη βιοτεχνία υφασμάτων στον Ελαιώνα.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τη μία και στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο. Καθώς γύρω από τη βιοτεχνία υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, αλλά και κατοικίες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ασφάλισαν την περίμετρο και απέτρεψαν το ενδεχόμενο εξάπλωσης της φωτιάς. Ταυτόχρονα, έκαναν διαρκώς ρίψεις νερού στη βιοτεχνία που υπέστη πολύ μεγάλες φθορές από τη φωτιά -η οποία εκδήλωνε αναζωπυρώσεις ακόμα και μετά τις 3:30 το ξημέρωμα.
Όπως είπε «είναι εργοστάσιο υφασμάτων αλλά έχουν μέσα και υγραέρια απ’ ό,τι κατάλαβα και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά είναι (που συμβαίνει κάτι τέτοιο), έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα, δεν ξέρουμε, είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ».
Λόγω της φωτιάς -που «έπνιξε» στους καπνούς τη γύρω περιοχή- η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Ελαιώνα (δήμος Αιγάλεω).
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τη μία και στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο. Καθώς γύρω από τη βιοτεχνία υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, αλλά και κατοικίες, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ασφάλισαν την περίμετρο και απέτρεψαν το ενδεχόμενο εξάπλωσης της φωτιάς. Ταυτόχρονα, έκαναν διαρκώς ρίψεις νερού στη βιοτεχνία που υπέστη πολύ μεγάλες φθορές από τη φωτιά -η οποία εκδήλωνε αναζωπυρώσεις ακόμα και μετά τις 3:30 το ξημέρωμα.
«Ακούσαμε ένα μπαμ και είδαμε φλόγες και καπνούς - Σκάγανε μπουκάλες»«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή είχα πέσει και να ξαπλώσω γιατί έπιανα και δουλειά από το πρωί και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί» δήλωσε κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος που βρισκόταν μπροστά από τη βιοτεχνία.
Όπως είπε «είναι εργοστάσιο υφασμάτων αλλά έχουν μέσα και υγραέρια απ’ ό,τι κατάλαβα και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά είναι (που συμβαίνει κάτι τέτοιο), έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα, δεν ξέρουμε, είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ».
Λόγω της φωτιάς -που «έπνιξε» στους καπνούς τη γύρω περιοχή- η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Ελαιώνα (δήμος Αιγάλεω).
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