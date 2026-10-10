Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον γιο του: «Μαζί του γιατρεύεται ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε», η στιγμή που δεν έζησε ποτέ με τον πατέρα του
Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον γιο του: «Μαζί του γιατρεύεται ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε», η στιγμή που δεν έζησε ποτέ με τον πατέρα του
Το μοντέλο βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τον Πάρη για να παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού
Μία ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον γιο του, δηλώνοντας πως μαζί του γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ο ίδιος ήταν κάποτε.
Το μοντέλο, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram μία φωτογραφία με τον μικρό Πάρη από το γήπεδο όπου είχαν πάει για να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό και αποκάλυψε πως αυτή την εμπειρία δεν την είχε ζήσει ποτέ μαζί με τον πατέρα του. Γι' αυτό και το γεγονός πως μπορεί να απολαμβάνει τέτοιες στιγμές με τον γιο του λειτουργεί σαν «φάρμακο» στην ψυχή του.
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Δεν έζησα ποτέ τη στιγμή να πάω στο γήπεδο με τον πατέρα μου… Και κάπως έτσι, μαζί του, γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε».
Δείτε τη φωτογραφία
Λίγες ημέρες πριν, το μοντέλο μοιράστηκε ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πόζαρε έχοντας στην αγκαλιά του τον Πάρη και σημείωσε: «Εκεί που σταματάνε όλα».
Το μοντέλο, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram μία φωτογραφία με τον μικρό Πάρη από το γήπεδο όπου είχαν πάει για να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό και αποκάλυψε πως αυτή την εμπειρία δεν την είχε ζήσει ποτέ μαζί με τον πατέρα του. Γι' αυτό και το γεγονός πως μπορεί να απολαμβάνει τέτοιες στιγμές με τον γιο του λειτουργεί σαν «φάρμακο» στην ψυχή του.
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Δεν έζησα ποτέ τη στιγμή να πάω στο γήπεδο με τον πατέρα μου… Και κάπως έτσι, μαζί του, γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγες ημέρες πριν, το μοντέλο μοιράστηκε ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πόζαρε έχοντας στην αγκαλιά του τον Πάρη και σημείωσε: «Εκεί που σταματάνε όλα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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