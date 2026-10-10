Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον γιο του: «Μαζί του γιατρεύεται ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε», η στιγμή που δεν έζησε ποτέ με τον πατέρα του
GALA
Δημήτρης Αλεξάνδρου Γιος Πατέρας

Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον γιο του: «Μαζί του γιατρεύεται ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε», η στιγμή που δεν έζησε ποτέ με τον πατέρα του

Το μοντέλο βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τον Πάρη για να παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού

Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον γιο του: «Μαζί του γιατρεύεται ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε», η στιγμή που δεν έζησε ποτέ με τον πατέρα του
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον γιο του, δηλώνοντας πως μαζί του γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ο ίδιος ήταν κάποτε.

Το μοντέλο, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram μία φωτογραφία με τον μικρό Πάρη από το γήπεδο όπου είχαν πάει για να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό και αποκάλυψε πως αυτή την εμπειρία δεν την είχε ζήσει ποτέ μαζί με τον πατέρα του. Γι' αυτό και το γεγονός πως μπορεί να απολαμβάνει τέτοιες στιγμές με τον γιο του λειτουργεί σαν «φάρμακο» στην ψυχή του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Δεν έζησα ποτέ τη στιγμή να πάω στο γήπεδο με τον πατέρα μου… Και κάπως έτσι, μαζί του, γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε».

Δείτε τη φωτογραφία


Λίγες ημέρες πριν, το μοντέλο μοιράστηκε ένα ακόμη τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο του. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πόζαρε έχοντας στην αγκαλιά του τον Πάρη και σημείωσε: «Εκεί που σταματάνε όλα».

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»: Όταν η συμπερίληψη γίνεται πράξη μέσα από τον αθλητισμό

Μια πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® φέρνει παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί χώρο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης