Η Χώρα, η Άνω Μεριά, η Χρυσοσπηλιά -Όλα όσα αξίζει να δείτε στη Φολέγανδρο

Η Χώρα της Φολεγάνδρου είναι από τις ωραιότερες των Κυκλάδων και διατηρεί την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της. Η πολυφωτογραφημένη εκκλησία της Παναγίας δεσπόζει πάνω στο λόφο της, ενωμένη με τη Χώρα μέσω ενός ελικοειδούς ασπρισμένου μονοπατιού. Προς τα βόρεια υπάρχει ένας άλλος μικρός οικισμός, η Άνω Μεριά, που θυμίζει υπαίθριο λαογραφικό μουσείο.

Η Παναγία της Χώρας

Λάμπει ολόλευκη στον ήλιο. Το ασπρισμένο μονοπάτι με τα σκαλιά ξεκινάει από τη Χώρα, ελίσσεται σαν γιγάντιο φίδι στην πλαγιά του λόφου και σε 15 λεπτά σε φέρνει στην κορυφή από όπου η θέα στην ακτογραμμή, στο πέλαγος και στη Χώρα κόβει την ανάσα. Η πιο διάσημη εκκλησία της Φολεγάνδρου είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Θεωρείται πως κτίστηκε στη θέση αρχαίου ιερού, καθώς εντοπίστηκαν επιγραφές αφιερωμένες στη Σελασφόρο Αρτέμιδα και τον αδελφό της, Απόλλωνα Προστατήριο.







