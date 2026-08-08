Οι ωραιότερες παραλίες στην Ικαρία

Οι παραλίες της Ικαρίας σαγηνεύουν όταν είναι γαλήνιες και προκαλούν δέος όταν βγάζουν μεγάλα κύματα. Εκτός από αμμουδιές, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, με θερμές πηγές και αρκετές απομονωμένες, ή χωρίς πρόσβαση με όχημα.

Στα βόρεια





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Από τις δημοφιλέστερες παραλίες της Ικαρίας, σε μία μαγευτική τοποθεσία, όπου ο ποταμός Χάλαρης (ή Χάλαρη) εκβάλλει στη θάλασσα. Ο όρμος με την παραλία που έχει άμμο και λίγα βότσαλα είναι ειδυλλιακός. Όταν φυσάει βγάζει μεγάλα κύματα και θέλει προσοχή στα ρεύματα όταν κολυμπάτε. Στην άκρη υπάρχουν τα ερείπια του ναού της Ταυροπόλου Αρτέμιδος.