Οι ωραιότερες παραλίες της Σερίφου: Οι τουριστικές, οι ερημικές, οι πιο μαγευτικές

Οι παραλίες της μικρής Σερίφου μοιάζουν αμέτρητες -μάλιστα οι κάτοικοι λένε ότι ξεπερνούν τις 70. Χαρτογραφημένες, πάντως, είναι οι 40 -και πάλι πολλές για ένα κυκλαδονήσι με έκταση μόνο 75 τ.χλμ. Απολαύστε τα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά τους και τα γραφικά ταβερνάκια πάνω στην άμμο, ξεχνώντας τις ανέσεις των beach bars, αφού οργανωμένες είναι ελάχιστες. Αυτό που ονειρευόμαστε πολλοί από εμάς, την απομόνωση και την ηρεμία εν μέσω τουριστικής σεζόν, εκεί θα το βρούμε -τουλάχιστον ακόμη.

Οι ακτές της Σερίφου και η μοναδική της ατμόσφαιρα μαγνητίζουν εδώ και χρόνια τους «ψαγμένους» ταξιδιώτες και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που αγάπησαν το νησί και έφτιαξαν τα καλόγουστα σπίτια τους εκεί. Τα τελευταία χρόνια η Σέριφος άλλαξε κατηγορία, γέμισε με νεαρόκοσμο, καλοφτιαγμένες μονάδες για τον υψηλό τουρισμό, στέκια, καφέ, εστιατόρια, μαγαζιά. Οι παραλίες εξακολουθούν να είναι στην καθημερινή ατζέντα των διακοπών. Με τα γαλαζοπράσινα νερά, τη χρυσή άμμο, τα αρμυρίκια και τα ταβερνάκια, τις ερημικές παραλίες όπου κατεβαίνουν μονοπάτια, ή υπάρχει πρόσβαση μόνο με σκάφος, η Σέριφος διατηρεί το μεγάλο της ατού. Κι ας ελπίσουμε να μην ακολουθήσει το κακό παράδειγμα των κοσμικών νησιών.



