Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για τον Βόλο, την δραστήρια πόλη με την πλούσια ιστορία

Καταστράφηκε από τους σεισμούς μεταξύ 1954 και 1957 και αναστήθηκε, αναπτύσσοντας το λιμάνι, τις υποδομές και τη βιομηχανία, για να γίνει σταδιακά τουριστικός προορισμός και βάση για εξορμήσεις στο Πήλιο και στις Σποράδες.



Η πρωτεύουσα της Μαγνησίας δεν είναι μια οποιαδήποτε πόλη. Έχει πλούσια ιστορία, «αναπνέει» χάρη στη φημισμένη παραλιακή ζώνη με τα εμβληματικά κτήρια που διασώθηκαν από τους σεισμούς και διαθέτει σπουδαία βιομηχανική κληρονομιά. Αποτελεί έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την πολυσχιδή δράση του και με τους χιλιάδες φοιτητές που διατηρούν την πόλη ολοζώντανη όλες τις ώρες της ημέρας.





Διαθέτει μουσεία και φημίζεται για τη γαστρονομία, την έντονη διασκέδαση και φυσικά τα περιβόητα τσιπουράδικα που είναι από μόνα τους λόγος για να επισκεφθεί κανείς τον Βόλο. Η εγγύτητά του με το νότιο Πήλιο αλλά και με τα κοντινά χωριά της Πορταριάς και της Μακρινίτσας είναι προσόντα που τον κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο.