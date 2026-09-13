4 στάσεις για νόστιμο φαγητό στη Δονούσα
4 στάσεις για νόστιμο φαγητό στη Δονούσα
Από το λιμάνι ως την Καλοταρίτισσα, τέσσερις στάσεις γεμάτες ντόπιες γεύσεις, σπιτικές συνταγές και αυθεντική κυκλαδίτικη φιλοξενία.
Πόσες επιλογές για φαγητό μπορεί να έχεις σε ένα νησάκι που η μεγαλύτερη απόσταση που έχει να διανύσει κανείς είναι 9,5 χιλιόμετρα; Είναι αλήθεια, η Δονούσα είναι όντως ένας λιλιπούτειος κόσμος των Μικρών Κυκλάδων. Και δικαιώνει πλήρως τον όρο, αφού είναι και πολύ χαρακτηριστική Κυκλάδα με τα άγρια τοπία και τα λευκά σπιτάκια με τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα, αλλά και πολύ μικρή. Αυτό, όμως, δεν τη φέρνει σε μειονεκτική θέση ούτε σε φυσική ομορφιά, ούτε στα καταγάλανα νερά και τις καθαρές παραλίες ακόμα κι αν μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, ούτε βέβαια και στο νόστιμο και κυρίως παραδοσιακό φαγητό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα