Όταν οι Γερμανοί κάνουν διακοπές με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
Όταν οι Γερμανοί κάνουν διακοπές με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα
Το 2025 η συνολική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με τον τουρισμό caravaning ανήλθε σε σχεδόν 23 δισ. ευρώ
Το 2025 καταγράφηκαν στη Γερμανία περίπου 56 εκατ. διανυκτερεύσεις σε οργανωμένους χώρους camping, αυξημένες κατά 13%, καθώς και επιπλέον 20 εκατ. διανυκτερεύσεις σε ειδικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινούμενων τροχόσπιτων.
Τα σχετικά στοιχεία στοιχεία παρουσίασε ο κλαδικός Σύνδεσμος της Βιομηχανίας Caravaning (Caravaning Industrie Verband – CIVD) στο πλαίσιο της η Διεθνούς Έκθεσης για τροχόσπιτα και εναλλακτικό τουρισμό Caravan Salon Έκθεσης η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ντύσσελντορφ. Πρόκειται για τη σημαντικότερη διεθνή εκθεσιακή διοργάνωση στον τομέα των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων (motorhomes), τροχόσπιτων (caravans), camper vans, εξοπλισμού camping και εν γένει του mobile tourism. Να σημειωθεί ότι από το 2021, στην έκθεση έχει ενσωματωθεί και η εξειδικευμένη Διεθνής Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού TourNatur.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τα σχετικά στοιχεία στοιχεία παρουσίασε ο κλαδικός Σύνδεσμος της Βιομηχανίας Caravaning (Caravaning Industrie Verband – CIVD) στο πλαίσιο της η Διεθνούς Έκθεσης για τροχόσπιτα και εναλλακτικό τουρισμό Caravan Salon Έκθεσης η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ντύσσελντορφ. Πρόκειται για τη σημαντικότερη διεθνή εκθεσιακή διοργάνωση στον τομέα των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων (motorhomes), τροχόσπιτων (caravans), camper vans, εξοπλισμού camping και εν γένει του mobile tourism. Να σημειωθεί ότι από το 2021, στην έκθεση έχει ενσωματωθεί και η εξειδικευμένη Διεθνής Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού TourNatur.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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