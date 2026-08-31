Οι ανακαλύψεις της Σύρου
Οι ανακαλύψεις της Σύρου
Από τις ωραιότερες παραλίες μέχρι τα πιο ειδυλλιακά ορεινά χωριά, η Σύρος είναι γεμάτη κρυμμένους θησαυρούς.
Τα χωριά της ενδοχώρας με τις εξοχικές επαύλεις, που κτίστηκαν παλαιότερα από τους ευκατάστατους κατοίκους της Ερμούπολης, διατηρούν μια μοναδική γοητεία. Στην Επάνω Μεριά, που λίγοι επισκέπτες γνωρίζουν, θα κάνετε τη γνωριμία με την αυθεντική «ψυχή» της Σύρου. Και στις παραλίες της βόρειας πλευράς του νησιού θα κολυμπήσετε σε πρασινογάλανα κρυστάλλινα νερά.
Το Λοιμοκαθαρτήριο της Ερμούπολης
Βρίσκεται στην περιοχή Λαζαρέτο. Το μεγάλο πέτρινο συγκρότημα είναι κτισμένο σύρριζα στο νερό. Ξεχωρίζει από μακριά και είναι εγκαταλελειμμένο αλλά παραμένει πολύ εντυπωσιακό λόγω της αρχιτεκτονικής του. Χρονολογείται από το 1839 (και ολοκληρώθηκε το 1841) και χρησιμοποιήθηκε ως χώρος προσωρινής καραντίνας για όσους έφταναν στο νησί. Κατά την κρητική εξέγερση (1866) στέγασε Κρήτες πρόσφυγες.
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Το Λοιμοκαθαρτήριο της Ερμούπολης
Βρίσκεται στην περιοχή Λαζαρέτο. Το μεγάλο πέτρινο συγκρότημα είναι κτισμένο σύρριζα στο νερό. Ξεχωρίζει από μακριά και είναι εγκαταλελειμμένο αλλά παραμένει πολύ εντυπωσιακό λόγω της αρχιτεκτονικής του. Χρονολογείται από το 1839 (και ολοκληρώθηκε το 1841) και χρησιμοποιήθηκε ως χώρος προσωρινής καραντίνας για όσους έφταναν στο νησί. Κατά την κρητική εξέγερση (1866) στέγασε Κρήτες πρόσφυγες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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