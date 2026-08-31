Ξενοδοχείο ή Airbnb; Πού αξίζει να μείνω στη Μαδρίτη;
Ξενοδοχείο ή Airbnb; Πού αξίζει να μείνω στη Μαδρίτη;
Όπου κι αν μείνετε στη Μαδρίτη ή σε κάθε αγαπημένο προορισμό, η σωστή διαμονή είναι ο σύμμαχος για αξέχαστες εμπειρίες.
Το όνομά της αναγράφεται δίπλα σε μια μικρή κουκκίδα στον γεωγραφικό χάρτη και τριγύρω της άλλες πόλεις και περιοχές της Ισπανίας. Στο κέντρο της, η πρωτεύουσα Μαδρίτη, αποτελεί τον ομφαλό της χώρας στρέφοντας το βλέμμα όλων επάνω της για τα «στολίδια» της: τα μουσεία όπου φιλοξενούνται εμβληματικά έργα τέχνης σημαντικών ζωγράφων όπως των Πάμπλο Πικάσο, Φρανσίσκο Γκόγια, Ντιέγκο Βελάσκεθ, τα πολύχρωμα κτίριά της και τα εμβληματικά τοπόσημα όπως το Βασιλικό Παλάτι σε μπαρόκ ρυθμό, οι κεκλιμένοι πύργοι Puerta de Europa και η λεωφόρος Gran Vía, οι φαρδείς δρόμοι και τα καταπράσινα πάρκα της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα