Οι κορυφαίες πολιτιστικές δραστηριότητες στη Σκόπελο
Οι κορυφαίες πολιτιστικές δραστηριότητες στη Σκόπελο
Η Σκόπελος αποκαλύπτει τον πολιτιστικό της πλούτο μέσα από αρχιτεκτονική, μουσεία, μοναστήρια και παραδοσιακές τέχνες.
Εκτός από υπέροχα φυσικά τοπία η Σκόπελος διαθέτει μουσεία και παλιά μοναστήρια που αξίζει να επισκεφθείτε.
Η θαυμαστή αρχιτεκτονική της Χώρας Σκοπέλου
Στα σπίτια της Χώρας μπορεί να διακρίνει κανείς διάφορους αρχιτεκτονικούς τύπους όπως τον μακεδονικό -λόγω των μεταναστών που ήρθαν από τη Μακεδονία- με ξύλινα μπαλκόνια και σαχνισιά, ή τον πηλιορείτικο λόγω των επαφών του νησιού με το Πήλιο. Μετά την ένωση με το νέο ελληνικό κράτος στα σπίτια των πλούσιων μεγαλεμπόρων και καραβοκύρηδων προστέθηκαν νεοκλασικά στοιχεία. Τα κτίσματα αυτά έχουν μαρμάρινα μπαλκόνια, συμμετρικές όψεις, παραστάδες και διακοσμημένα υπέρθυρα Πολλά οικοδομήματα καλύπτονταν με πλάκες από σχιστόλιθο, αλλά αρκετές αντικαταστάθηκαν με κεραμίδια μετά τους σεισμούς του 1965. Ο οικισμός είναι αμφιθεατρικά κτισμένος και πυκνοδομημένος, με πολλά σκαλιά, ανηφορικούς και δαιδαλώδεις δρόμους. Οι παλιές αυλόπορτες είναι σφυρήλατες και υπάρχουν περίτεχνα προστεγάσματα, κατώφλια, και εξώστες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Η θαυμαστή αρχιτεκτονική της Χώρας Σκοπέλου
Στα σπίτια της Χώρας μπορεί να διακρίνει κανείς διάφορους αρχιτεκτονικούς τύπους όπως τον μακεδονικό -λόγω των μεταναστών που ήρθαν από τη Μακεδονία- με ξύλινα μπαλκόνια και σαχνισιά, ή τον πηλιορείτικο λόγω των επαφών του νησιού με το Πήλιο. Μετά την ένωση με το νέο ελληνικό κράτος στα σπίτια των πλούσιων μεγαλεμπόρων και καραβοκύρηδων προστέθηκαν νεοκλασικά στοιχεία. Τα κτίσματα αυτά έχουν μαρμάρινα μπαλκόνια, συμμετρικές όψεις, παραστάδες και διακοσμημένα υπέρθυρα Πολλά οικοδομήματα καλύπτονταν με πλάκες από σχιστόλιθο, αλλά αρκετές αντικαταστάθηκαν με κεραμίδια μετά τους σεισμούς του 1965. Ο οικισμός είναι αμφιθεατρικά κτισμένος και πυκνοδομημένος, με πολλά σκαλιά, ανηφορικούς και δαιδαλώδεις δρόμους. Οι παλιές αυλόπορτες είναι σφυρήλατες και υπάρχουν περίτεχνα προστεγάσματα, κατώφλια, και εξώστες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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