Σεπτέμβριος στα Μέθανα: Σαν σε νησί
Σεπτέμβριος στα Μέθανα: Σαν σε νησί
Μια διαφορετική πλευρά της Πελοποννήσου, με ιαματικές πηγές, παραλίες και αίσθηση νησιού
Κάποια μέρη στην ηπειρωτική χώρα δίνουν έντονα την αίσθηση νησιού, παρότι δεν είναι. Κάποια άλλα προσφέρουν χαλάρωση μακριά από τη φασαρία και κάποια έχουν μια δυνατή ενέργεια που γοητεύει χωρίς πολλά πολλά. Τα Μέθανα είναι λίγο απ’ όλα αυτά. Ένα νησί που δεν είναι νησί, με άκρως χαλαρή ατμόσφαιρα και μια ηφαιστειακή γοητεία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα