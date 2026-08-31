Σεπτέμβριος στα Μέθανα: Σαν σε νησί
TRAVEL.GR

Σεπτέμβριος στα Μέθανα: Σαν σε νησί

Μια διαφορετική πλευρά της Πελοποννήσου, με ιαματικές πηγές, παραλίες και αίσθηση νησιού

Σεπτέμβριος στα Μέθανα: Σαν σε νησί
Κάποια μέρη στην ηπειρωτική χώρα δίνουν έντονα την αίσθηση νησιού, παρότι δεν είναι. Κάποια άλλα προσφέρουν χαλάρωση μακριά από τη φασαρία και κάποια έχουν μια δυνατή ενέργεια που γοητεύει χωρίς πολλά πολλά. Τα Μέθανα είναι λίγο απ’ όλα αυτά. Ένα νησί που δεν είναι νησί, με άκρως χαλαρή ατμόσφαιρα και μια ηφαιστειακή γοητεία.

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