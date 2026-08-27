Τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στις ωραιότερες παραλίες της Σκοπέλου
Τελευταίες ημέρες του Αυγούστου στις ωραιότερες παραλίες της Σκοπέλου
Πεύκα που αγγίζουν τη θάλασσα, γαλαζοπράσινα νερά και παραλίες για κάθε γούστο συνθέτουν το μοναδικό καλοκαιρινό σκηνικό της Σκοπέλου.
Απολαύστε το νησί του πράσινου και του γαλάζιου. Ανακαλύψτε παραλίες αμμώδεις ή με ψιλό βότσαλο και διάφανα γαλαζοπράσινα νερά όπου συχνά τα πεύκα ακουμπούν στο νερό.
Νότια και δυτικά
Καστάνι
Η όμορφη παραλία έγινε διάσημη καθώς εδώ γυρίστηκαν σκηνές για το μιούζικαλ Mamma Mia. Είναι αμμώδης, με διάφανα τιρκουάζ νερά και πυκνό πευκοδάσος στο φόντο. Είναι οργανωμένη, υπάρχει όμως και ελεύθερος χώρος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Νότια και δυτικά
Καστάνι
Η όμορφη παραλία έγινε διάσημη καθώς εδώ γυρίστηκαν σκηνές για το μιούζικαλ Mamma Mia. Είναι αμμώδης, με διάφανα τιρκουάζ νερά και πυκνό πευκοδάσος στο φόντο. Είναι οργανωμένη, υπάρχει όμως και ελεύθερος χώρος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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