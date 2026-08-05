Στα χνάρια του Οδυσσέα με superyacht: Το ταξίδι των 2 εκατ. λιρών στα ελληνικά νησιά
Στα χνάρια του Οδυσσέα με superyacht: Το ταξίδι των 2 εκατ. λιρών στα ελληνικά νησιά
Η Οδύσσεια μετατρέπεται σε ένα επταήμερο ιδιωτικό ταξίδι στο Αιγαίο, με ηθοποιούς μεταμφιεσμένους σε μέλη του πληρώματος.
Η ιστορία του Οδυσσέα επιστρέφει στα ελληνικά νερά, αυτή τη φορά ως μία από τις ακριβότερες και πιο σύνθετες ταξιδιωτικές εμπειρίες που έχουν σχεδιαστεί για ιδιωτικές ομάδες. Ειδικότερα, η βρετανική Cookson Adventures παρουσίασε πρόσφατα ένα επταήμερο ταξίδι με superyacht στο Αιγαίο, εμπνευσμένο από το ομηρικό έπος και σχεδιασμένο για έως 12 επισκέπτες. Η τιμή ξεκινά από 1,9 εκατ. λίρες, χωρίς να περιλαμβάνονται οι διεθνείς πτήσεις και οι πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες του σκάφους.
Δεν πρόκειται για μια συμβατική κρουαζιέρα πολυτελείας με μερικές αναφορές στην ελληνική μυθολογία, καθώς ολόκληρη η διαδρομή έχει δομηθεί σαν θεατρική αφήγηση, στην οποία οι ταξιδιώτες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και ακολουθούν μια σύγχρονη εκδοχή της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Δεν πρόκειται για μια συμβατική κρουαζιέρα πολυτελείας με μερικές αναφορές στην ελληνική μυθολογία, καθώς ολόκληρη η διαδρομή έχει δομηθεί σαν θεατρική αφήγηση, στην οποία οι ταξιδιώτες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και ακολουθούν μια σύγχρονη εκδοχή της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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