Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Λακωνική Μάνη
Οι κορυφαίες δραστηριότητες στη Λακωνική Μάνη
Μοναδικές διαδρομές γύρω από τους οικισμούς και ο επιβλητικός φάρος του Ταινάρου
Στη Λακωνική Μάνη, με τα άγονα τοπία και την άγρια ομορφιά, κάθε βήμα σε οδηγεί σε ένα τοπίο αυθεντικό, ανεπιτήδευτο και βαθιά ελληνικό. Πεζοπορικές διαδρομές γύρω από τους οικισμούς και την ευρύτερη περιοχή αποκαλύπτουν τη μοναδικότητα του τόπου, ενώ ο θρυλικός φάρος στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας σε προσκαλεί σε μια εμπειρία γεμάτη φως, ιστορία και δέος.
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