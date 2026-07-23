«Το χωριό μου είναι το πιο όμορφο, είναι ο δικός μου μικρόκοσμος»: Τα Βελανίδια Λακωνίας της Αναστασίας Μουτσάτσου
«Το χωριό μου είναι το πιο όμορφο, είναι ο δικός μου μικρόκοσμος»: Τα Βελανίδια Λακωνίας της Αναστασίας Μουτσάτσου
«Τα Βελανίδια της καρδιάς μου, το Μικρό Άγιο Όρος».
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Βελανίδια του νομού Λακωνίας κι αυτός είναι ο αγαπημένος μου προορισμός. Τόσο που, όταν έρχεται η στιγμή να φύγω, νιώθω το ίδιο τράβηγμα στο στήθος που ένιωσα όταν πρωτοέφυγα κι άφηνα πίσω τους γονείς μου, για να περιηγηθώ στο άγνωστο.
Τόπος μυστηριακός, γεμάτος ιστορίες με πειρατές, φαντάσματα και ξωτικά. Άνθρωποι απλοί, που αγαπούν τον τόπο τους φανατικά. Όπου κι αν ταξιδέψω, κι έχω ταξιδέψει αρκετά, πάντα, μπροστά σ’ ένα καινούργιο τοπίο, έρχεται και μπαίνει μπροστά στα μάτια μου η θέα απ’ το πατρικό μου σπίτι, με το Μυρτώο Πέλαγος να αλλάζει χρώματα και διαθέσεις, παρασέρνοντας την ψυχή μου σε ανάλογα συναισθήματα. «Το χωριό μου είναι πιο όμορφο», λέω και με παίρνουν στο ψιλό… Τοπίο παράξενο, γεμάτο εναλλαγές. Αλλού καταπράσινο και γαλήνιο κι αλλού κακοτράχαλο και άγριο. Κι η θάλασσα, με χιλιάδες αποχρώσεις. Οι άνθρωποι πλασμένοι από τους κραδασμούς του τοπίου. Λίγο αλαφροΐσκιωτοι, λίγο αψίκοροι κι αυταρχικοί, πεισματάρηδες, ξεροκέφαλοι αλλά κι ονειροπόλοι. Δύσκολα τους γυρνάς τη γνώμη, αλλά εύκολα τους κατακτάς στο γλέντι και στο τραγούδι, παρ’ όλο που, με την πρώτη, «δεν τους το ’χεις».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τόπος μυστηριακός, γεμάτος ιστορίες με πειρατές, φαντάσματα και ξωτικά. Άνθρωποι απλοί, που αγαπούν τον τόπο τους φανατικά. Όπου κι αν ταξιδέψω, κι έχω ταξιδέψει αρκετά, πάντα, μπροστά σ’ ένα καινούργιο τοπίο, έρχεται και μπαίνει μπροστά στα μάτια μου η θέα απ’ το πατρικό μου σπίτι, με το Μυρτώο Πέλαγος να αλλάζει χρώματα και διαθέσεις, παρασέρνοντας την ψυχή μου σε ανάλογα συναισθήματα. «Το χωριό μου είναι πιο όμορφο», λέω και με παίρνουν στο ψιλό… Τοπίο παράξενο, γεμάτο εναλλαγές. Αλλού καταπράσινο και γαλήνιο κι αλλού κακοτράχαλο και άγριο. Κι η θάλασσα, με χιλιάδες αποχρώσεις. Οι άνθρωποι πλασμένοι από τους κραδασμούς του τοπίου. Λίγο αλαφροΐσκιωτοι, λίγο αψίκοροι κι αυταρχικοί, πεισματάρηδες, ξεροκέφαλοι αλλά κι ονειροπόλοι. Δύσκολα τους γυρνάς τη γνώμη, αλλά εύκολα τους κατακτάς στο γλέντι και στο τραγούδι, παρ’ όλο που, με την πρώτη, «δεν τους το ’χεις».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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