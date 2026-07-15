Η Ελλάδα στον χάρτη της παγκόσμιας αγοράς ακινήτων: Ποιοι επενδύουν σε πολυτελείς κατοικίες
Η Ελλάδα στον χάρτη της παγκόσμιας αγοράς ακινήτων: Ποιοι επενδύουν σε πολυτελείς κατοικίες
Στην κορυφή οι Έλληνες αγοραστές και ακολουθούν οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι.
Στη δημοσίευση της νέας έκδοσης του Market Report για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προχώρησε o οίκος Greece Sotheby’s International Realty στο οποίο καταγράφονται τα επίπεδα ζήτησης ανά γεωγραφική περιοχή, οι τάσεις τιμολόγησης, η εθνική σύνθεση των αγοραστών, καθώς και η επίδραση της γεωπολιτικής αστάθειας στη διάρκεια της περιόδου.
Η έκθεση βασίζεται σε καταγεγραμμένη αξία συναλλαγών που υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ στην ιστορία του οίκου. Η ζήτηση ξεπερνά τον μέσο όρο πενταετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η συνολική εκφρασμένη ζήτηση αγοραστών διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 στα 6,11 δισ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει κατά 19% τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.
Η μέση αξία αιτήματος ζήτησης αυξήθηκε σε 5,89 εκατ. ευρώ από 5,12 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ η διάμεση αξία ενισχύθηκε κατά 28%, φτάνοντας τα 2,95 εκατ. ευρώ. Το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η επιβράδυνση που καταγράφηκε το 2025 αποτέλεσε προσωρινή προσαρμογή και όχι δομική μεταβολή της αγοράς.
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