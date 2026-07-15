Είδαμε τις «Βάκχες» στην Επίδαυρο με πρωταγωνιστές τους Tiger Lillies
Είδαμε τις «Βάκχες» στην Επίδαυρο με πρωταγωνιστές τους Tiger Lillies
Με τους Tiger Lillies live επί σκηνής του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου έκαναν πρεμιέρα οι «Βάκχες» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
UPD:
«Πριν από λίγους μήνες δεν είχα ακούσει καν για τις Βάκχες. Από τότε, έχω γράψει έντεκα ραψωδίες εμπνευσμένες από αυτόν τον αρχαίο μύθο και έχω αρχίσει να βλέπω τον Διόνυσο κάπως σαν τον σαιξπηρικό Μάκβεθ – μια χειριστική, αλαζονική μορφή, της οποίας η ματαιοδοξία και η δίψα για εξουσία οδηγούν στην καταστροφή όσους βρίσκονται γύρω του».
Η σημείωση αυτή του τραγουδιστή Martyn Jacques, μέλους του βρετανικού συγκροτήματος των Tiger Lillies, συνοψίζει το ανέβασμα της ευριπίδειας τραγωδίας «Βάκχες», υπό τη σκηνοθετική ματιά του διακεκριμένου Βούλγαρου δημιουργού Javor Garden, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Καθώς, ένα από τα στοιχεία στα οποία δόθηκε έμφαση στην παράσταση –συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με την ενεργό συμμετοχή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος– ήταν η μεθοδική εκδίκηση ενός θεού του οποίου αμφισβητήθηκε η ταυτότητα. Το πώς έχει καταλυτικό ρόλο και σε αυτό συνέβαλαν οι Tiger Lillies οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση.
Οι Martyn Jacques, Adrian Stout και Budi Butenop του μουσικού συγκροτήματος ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στη σκηνή και πήραν θέση στην κατασκευή που είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της. Με τις μουσικές ραψωδίες τους σχολίαζαν τον μύθο και συνέβαλαν στην έκβαση της υπόθεσης δίνοντας έναν επιπλέον τόνο δραματικότητας χάρη στον ηλεκτρονικό ρυθμό τους και την γκόθικ αισθητική η οποία ήταν επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα των 12 Μαινάδων. Δύο από τα μέλη του συγκροτήματος, οι Stout και Butenop, ήταν ενδυμένοι στο κεφάλι με κέρατα ταύρου –στοιχείο των Μαινάδων– παραπέμποντας στη σύνδεση με τον θεό Διόνυσο.
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Η σημείωση αυτή του τραγουδιστή Martyn Jacques, μέλους του βρετανικού συγκροτήματος των Tiger Lillies, συνοψίζει το ανέβασμα της ευριπίδειας τραγωδίας «Βάκχες», υπό τη σκηνοθετική ματιά του διακεκριμένου Βούλγαρου δημιουργού Javor Garden, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Καθώς, ένα από τα στοιχεία στα οποία δόθηκε έμφαση στην παράσταση –συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με την ενεργό συμμετοχή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος– ήταν η μεθοδική εκδίκηση ενός θεού του οποίου αμφισβητήθηκε η ταυτότητα. Το πώς έχει καταλυτικό ρόλο και σε αυτό συνέβαλαν οι Tiger Lillies οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση.
Οι Martyn Jacques, Adrian Stout και Budi Butenop του μουσικού συγκροτήματος ήταν οι πρώτοι που μπήκαν στη σκηνή και πήραν θέση στην κατασκευή που είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της. Με τις μουσικές ραψωδίες τους σχολίαζαν τον μύθο και συνέβαλαν στην έκβαση της υπόθεσης δίνοντας έναν επιπλέον τόνο δραματικότητας χάρη στον ηλεκτρονικό ρυθμό τους και την γκόθικ αισθητική η οποία ήταν επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα των 12 Μαινάδων. Δύο από τα μέλη του συγκροτήματος, οι Stout και Butenop, ήταν ενδυμένοι στο κεφάλι με κέρατα ταύρου –στοιχείο των Μαινάδων– παραπέμποντας στη σύνδεση με τον θεό Διόνυσο.
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