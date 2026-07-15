Τα πιο απίθανα αντικείμενα που ξεχνούν οι επιβάτες στα οχήματα της Uber - Ποια ημέρα ξεχνούν συχνότερα
Τα πιο απίθανα αντικείμενα που ξεχνούν οι επιβάτες στα οχήματα της Uber - Ποια ημέρα ξεχνούν συχνότερα
Ποια είναι τα 10 αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες.
Λίστες με τα πιο απίθανα αντικείμενα και αυτά που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες στα οχήματα της Uber δημοσιοποίησε η εταιρεία με βάση τον 10ο ετήσιο δείκτη Lost & Found. Η φετινή παγκόσμια έκθεση γιορτάζει μια δεκαετία καταγραφής ξεχασμένων αντικειμένων, ρίχνοντας φως όχι μόνο στα είδη καθημερινής χρήσης που αφήνουν πίσω τους οι επιβάτες, αλλά και στα ολοένα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που εντοπίζονται στα πίσω καθίσματα.
Ανάμεσα στα πιο απρόσμενα αντικείμενα που ξεχάστηκαν φέτος περιλαμβάνονται ένα ολοκαίνουργιο μίνι ψυγείο, δύο νυφικά φορέματα, ένα ενυδρείο χωρητικότητας 280 λίτρων, ζωντανά ψάρια, δύο δέντρα, μία κούκλα βιτρίνας, 420 ντόνατς και μία φιάλη οξυγόνου.
Παρότι ορισμένα από τα ευρήματα είναι μοναδικά στο είδος τους, τα περισσότερα είναι πολύ πιο συνηθισμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Uber, τα δέκα αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες είναι το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι, οι αποσκευές, τα κλειδιά, τα ακουστικά, τα ρούχα, το διαβατήριο, τα γυαλιά, τα κοσμήματα και ο φορητός υπολογιστής.
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