Οι κορυφαίες δραστηριότητες στην Κεφαλονιά
Οι κορυφαίες δραστηριότητες στην Κεφαλονιά
Περπατώντας ανακαλύπτει κανείς την πολύμορφη φύση του νησιού, με μοναδική εμπειρία το εμβληματικό «Μαύρο Βουνό».
Περπατώντας ανακαλύπτει κανείς την πολύμορφη φύση του νησιού. Κορυφαία εμπειρία είναι η ανάβαση στον Αίνο, το εμβληματικό «Μαύρο Βουνό».
Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου και τα άγρια άλογα
Το Μαύρο Βουνό, όπως το αποκαλούν, μοιάζει να ξεπροβάλλει στη μέση του πελάγους. Είναι το ψηλότερο της Κεφαλονιάς (1.628 μ.), αλλά και των Ιονίων. Οι Ενετοί ναυτικοί το ονόμασαν «Μόντε Νέρο», λόγω της εντύπωσης που δίνει από μακριά και οφείλεται στο σκουροπράσινο χρώμα των ελάτων που καλύπτουν τις πλαγιές του. Η φήμη του Αίνου και η σημασία του για την Κεφαλονιά δεν έγκειται μόνο στο ότι έχει ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός εξαιτίας του δάσους της κεφαλληνιακής ελάτης. Είναι κυρίως γιατί είναι συνυφασμένος με την μακραίωνη ιστορία του νησιού.
Η αρχαία Κεφαλονιά, γνωστή ως Τετράπολη, αποτελούνταν από τέσσερις πολιτείες, με τον Αίνο να ορίζει τις τρεις (Κράνη, Σάμη, Πρόννοι) και την Πάλη να βρίσκεται στη χερσόνησο του Ληξουρίου. Τα δάση του Αίνου, πηγή πλούτου, απεικονίζονταν στα νομίσματα των Πρόννων με κώνο ελάτης, ενώ η άλλη όψη απεικόνιζε τον Ηρακλή, συνδέοντας την περιοχή με τον μυθικό ήρωα, ενώ ο Αινήσιος Δίας λατρευόταν στην κορυφή του βουνού.
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