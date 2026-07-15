10 στάσεις στην ακτογραμμή της Πελοποννήσου για τις βουτιές του καλοκαιριού
TRAVEL.GR

10 στάσεις στην ακτογραμμή της Πελοποννήσου για τις βουτιές του καλοκαιριού

Παραλίες-προορισμοί με πεντακάθαρα νερά για τα ταξίδια του καλοκαιριού

10 στάσεις στην ακτογραμμή της Πελοποννήσου για τις βουτιές του καλοκαιριού
Για τους κατοίκους της Αττικής κυρίως, η Πελοπόννησος με τις απέραντες αμμουδιές της Ηλείας και της Μεσσηνίας, τους γοητευτικούς κολπίσκους του Αργολικού Κόλπου και τα πεντακάθαρα νερά του Μυρτώου ήταν πάντα μια δημοφιλής επιλογή για ολιγοήμερες ή και πιο μεγάλες αποδράσεις.

Η παραθαλάσσια Πελοπόννησος προσφέρει εξαιρετικές επιλογές για όσους αγαπούν τη θάλασσα, έχοντας επιπλέον το πλεονέκτημα της μη δέσμευσης με το -στενό- πρόγραμμα των δρομολογίων των πλοίων.

Παρακάτω ακολουθούν 10 από τους πολλούς και καλούς παραθαλάσσιους προορισμούς που προτείνουμε ανεπιφύλαχτα να εντάξετε στα επόμενα εκδρομικά σας σχέδια.

Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
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