Οι ωραιότερες παραλίες της Χίου -Γαλάζιες ακτές και κρυστάλλινα νερά
Οι ωραιότερες παραλίες της Χίου -Γαλάζιες ακτές και κρυστάλλινα νερά
Η Χίος μαγεύει με παραλίες που ξεχωρίζουν για την αυθεντική ομορφιά και την ποικιλομορφία τους.
Η Χίος διαθέτει μεγάλη ακτογραμμή με όλων των ειδών τις παραλίες -οργανωμένες ή πιο απομονωμένες, κυρίως με βότσαλο και άμμο και υπέροχα πεντακάθαρα νερά. Κορυφαία είναι τα Μαύρα Βόλια στο νότο.
Νότια
Μαύρα Βόλια
Η παραλία-φαινόμενο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, κοντά στο ψαροχώρι του Εμπορειού και φημίζεται σε όλη την Ελλάδα. Ο Μαύρος Γιαλός, όπως την αποκαλούν οι Χιώτες, αποτελείται από τρεις διαδοχικούς κολπίσκους με νερά πεντακάθαρα και κρυστάλλινα. Στην «πλάτη» τους υπάρχουν ψηλά βράχια. Το τοπίο θα σας εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσετε τα υπέροχα μικρά μαύρα βότσαλα που τον αποτελούν -ειδικά εκείνα που είναι σύριζα στο νερό και λάμπουν στον ήλιο σαν κοσμήματα.
Μπορεί να σας δελεάσουν για να πάρετε μαζί σας μερικά ως διακοσμητικά για το σπίτι, ωστόσο θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό απαγορεύεται ρητά. Το μοναδικό αυτό τοπίο διαμορφώθηκε εξαιτίας της έκρηξης του ανενεργού -πλέον- ηφαιστείου Ψάρωνας, ένα συμβάν το οποίο οι αρχαιολόγοι αδυνατούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Νότια
Μαύρα Βόλια
Η παραλία-φαινόμενο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, κοντά στο ψαροχώρι του Εμπορειού και φημίζεται σε όλη την Ελλάδα. Ο Μαύρος Γιαλός, όπως την αποκαλούν οι Χιώτες, αποτελείται από τρεις διαδοχικούς κολπίσκους με νερά πεντακάθαρα και κρυστάλλινα. Στην «πλάτη» τους υπάρχουν ψηλά βράχια. Το τοπίο θα σας εντυπωσιάσει από την πρώτη στιγμή που θα αντικρίσετε τα υπέροχα μικρά μαύρα βότσαλα που τον αποτελούν -ειδικά εκείνα που είναι σύριζα στο νερό και λάμπουν στον ήλιο σαν κοσμήματα.
Μπορεί να σας δελεάσουν για να πάρετε μαζί σας μερικά ως διακοσμητικά για το σπίτι, ωστόσο θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό απαγορεύεται ρητά. Το μοναδικό αυτό τοπίο διαμορφώθηκε εξαιτίας της έκρηξης του ανενεργού -πλέον- ηφαιστείου Ψάρωνας, ένα συμβάν το οποίο οι αρχαιολόγοι αδυνατούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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