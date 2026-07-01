Η ζωγράφος από τη Μάλτα που ζει μόνιμα στα Βόρεια Άγραφα
Η ζωγράφος από τη Μάλτα που ζει μόνιμα στα Βόρεια Άγραφα
Η Μαλτέζα ζωγράφος Natalie Micallef διδάσκει online τη γλώσσα της, φωτογραφίζει και ζωγραφίζει τα Άγραφα κάθε μέρα
Σήμερα είναι 46 ετών και μένει μόνιμα σε έναν από τους έντεκα μαχαλάδες του Πετρίλου Αργιθέας, στα 1.160 μέτρα υψόμετρο, στις πλαγιές των Βόρειων Θεσσαλικών Αγράφων. Με καταγωγή από τη Μάλτα, η Natalie Micallef ζει μαζί με δύο σκυλιά και τις κότες της. Γύρω της, και σε μία τεράστια ακτίνα, μόλις δεκαέξι άνθρωποι. Η ίδια το εξηγεί με μια φράση που δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο: «Από την πρώτη στιγμή που αντίκρισα τα βουνά είπα μέσα μου: Εδώ θέλω να μείνω».
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
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