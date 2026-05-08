Πιο κοντά στον στόχο των 50 εκατ. αφίξεων ξένων επισκεπτών η Ελλάδα

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν καλλιεργήσει ένα κλίμα συγκράτησης στην τουριστική αγορά σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τις τάσεις, που πρόκειται να επικρατήσουν τη φετινή χρονιά στον ελληνικό τουρισμό.

Το θετικό σενάριο θα γραφτεί στο ενδεχόμενο λήξης σε σχετικά άμεσα χρονικό διάστημα του πολέμου και το αρνητικό στην περίπτωση μίας παρατεταμένης κρίσης και κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, με απρόβλεπτες συνέπειες στις οικονομίες πολλών χωρών, που αντλεί η Ελλάδα εισερχόμενο ταξιδιωτικό ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, και ανεξάρτητα από τη φετινή χρονιά ο ελληνικός τουρισμός τα επόμενα χρόνια μπορεί να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που πέτυχε το 2025. Η πρόβλεψη που έχει γίνει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού πολλά χρόνια πριν είναι ότι η χώρα μας μέχρι το 2030 μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ. διεθνείς τουριστικές αφίξεις. Πρόκειται για μία πρόβλεψη που υιοθέτησε τον Δεκέμβριο του 2016 και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρόεδρος τότε της Νέας Δημοκρατίας σε μία ομιλία του στο Ελληνικό -Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.



Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά «Είμαστε ήδη μια χώρα με πάνω από 26 εκατ. τουρίστες ετησίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι μέχρι το 2030 θα έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των διεθνών τουριστικών αφίξεων. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 χρόνια από τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχόμαστε 50 εκατ. επισκέπτες. Πόσες επενδύσεις πρέπει να γίνουν στις υποδομές μας και ποιες προσαρμογές επιβάλλεται να γίνουν στο τουριστικό μας προϊόν για να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία;» Πρόκειται για μία πρόβλεψη που τότε μπορεί να φάνταζε δύσκολο ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι απόλυτα ρεαλιστική αν συνεχίσει ο τουρισμός να κινείται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

