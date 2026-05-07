Η παγκόσμια δυναμική του ελληνικού yachting
Ρεκόρ εγγραφών σκαφών στο 11ο Mediterranean Yacht Show που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο.
Στο επίκεντρο του παγκόσμιου luxury yachting βρέθηκε η Ελλάδα με τη διοργάνωση του 11ου Mediterranean Yacht Show, τη μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής παγκοσμίως, που φιλοξενήθηκε και φέτος στο λιμάνι του Ναυπλίου.
Η 11η διοργάνωση συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά κορυφαία σκάφη με ελληνική επαγγελματική άδεια, εκατοντάδες επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο, καθώς και δεκάδες εκθέτες με προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το yachting και τη θαλάσσια φιλοξενία. Το φετινό show σημείωσε ρεκόρ εγγραφών, με τις διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού να εξαντλούνται σχεδόν αμέσως μετά το άνοιγμα των συμμετοχών.
Ειδικότερα, 130 σκάφη δήλωσαν συμμετοχή μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και τη δυναμική της έκθεσης. Στο Mediterranean Yacht Show συμμετείχαν συνολικά 106 σκάφη, συνολικού αθροιστικού μήκους 3,98 χιλιομέτρων. Παράλληλα, την έκθεση επισκέφθηκαν 902 επαγγελματίες του κλάδου από όλον τον κόσμο. Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετείχαν ήταν, μεταξύ άλλων, οι Camper & Nicholsons International, Fraser, TWW, Burgess, Edmiston, Northrop & Johnson.
