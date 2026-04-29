Απόδραση στον Κίσσαβο των τεσσάρων εποχών: Aλπικά τοπία, φαράγγια, πλαγιές με μονοπάτια
Απόδραση στον Κίσσαβο των τεσσάρων εποχών: Aλπικά τοπία, φαράγγια, πλαγιές με μονοπάτια
Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για όλους.
Από παιδιά μαθαίνουμε για την πανέμορφη κοιλάδα των Τεμπών που τη διατρέχει ο Πηνειός. Για τον Όλυμπο και τον Κίσσαβο (Οσσα), τα δυο βουνά που «μαλώνουν». Ελάχιστοι μας μιλούν για τον …ηττημένο της αιώνιας μονομαχίας των βουνών.
Κι ακόμη λιγότεροι φρόντισαν να εμπεδώσουμε από μικροί ότι αυτός που «ακουμπάει» στον Πηνειό και στην κοιλάδα των Τεμπών, αυτός που φιλοξενεί τα ιστορικά Αμπελάκια και το πανέμορφο Μεταξοχώρι, αυτός που βρίσκεται πλάι στο Μαυροβούνι με το δάσος του Πολυδενδρίου, επάνω από την αχανή παραλία του Αγιόκαμπου και δίπλα στο ατμοσφαιρικό Δέλτα του Πηνειού με τις θίνες και τους μαιάνδρους του, είναι ο Κίσσαβος.
Ένα βουνό γεμάτο πυκνά δάση με καστανιές, οξιές και πεύκα, αλπικά τοπία, φαράγγια και ρέματα που απλώνονται σε πλαγιές γεμάτες υπέροχα μονοπάτια και δασικούς δρόμους. Όσοι λοιπόν έχετε διάθεση για περιπέτεια και ανακαλύψεις, ετοιμαστείτε να γνωρίσετε ένα από τα ωραιότερα βουνά της Ελλάδας: Τον Κίσσαβο, αυτό τον γνωστό-άγνωστο.
Κι ακόμη λιγότεροι φρόντισαν να εμπεδώσουμε από μικροί ότι αυτός που «ακουμπάει» στον Πηνειό και στην κοιλάδα των Τεμπών, αυτός που φιλοξενεί τα ιστορικά Αμπελάκια και το πανέμορφο Μεταξοχώρι, αυτός που βρίσκεται πλάι στο Μαυροβούνι με το δάσος του Πολυδενδρίου, επάνω από την αχανή παραλία του Αγιόκαμπου και δίπλα στο ατμοσφαιρικό Δέλτα του Πηνειού με τις θίνες και τους μαιάνδρους του, είναι ο Κίσσαβος.
Ένα βουνό γεμάτο πυκνά δάση με καστανιές, οξιές και πεύκα, αλπικά τοπία, φαράγγια και ρέματα που απλώνονται σε πλαγιές γεμάτες υπέροχα μονοπάτια και δασικούς δρόμους. Όσοι λοιπόν έχετε διάθεση για περιπέτεια και ανακαλύψεις, ετοιμαστείτε να γνωρίσετε ένα από τα ωραιότερα βουνά της Ελλάδας: Τον Κίσσαβο, αυτό τον γνωστό-άγνωστο.
