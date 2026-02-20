Tριήμερο Καθαράς Δευτέρας: 5 προτάσεις για αποδράσεις της τελευταίας στιγμής
Tριήμερο Καθαράς Δευτέρας: 5 προτάσεις για αποδράσεις της τελευταίας στιγμής
5 προορισμοί υπόσχονται ένα αναζωογονητικό σκηνικό για την πρώτη απόδραση του 2026.
Η Ελλάδα της Καθαράς Δευτέρας δεν εξαντλείται στις καθιερωμένες καρναβαλικές πόλεις, όπως η Πάτρα, η Ξάνθη και το Ρέθυμνο. Η φετινή συγκυρία λειτουργεί ευνοϊκά: τα τέλη Φεβρουαρίου φέρνουν τα χιονοδρομικά στην καλύτερη φάση της σεζόν, τη θάλασσα να επιστρέφει στο κάδρο και τις Απόκριες να κορυφώνονται την ίδια στιγμή.
Αν θέλετε οπωσδήποτε καρναβάλι, υπάρχει μια έξυπνη εναλλακτική. Μην αναζητάτε δωμάτιο στον ίδιο τον προορισμό. Στρέψτε το βλέμμα περιμετρικά. Για την Πάτρα, το Ρίο και η Κάτω Αχαΐα συνδέονται σε περίπου 20-30 λεπτά με τον προαστιακό, ο οποίος ενισχύει τα δρομολόγια τις ημέρες του καρναβαλιού. Για την Ξάνθη, εξετάστε την Κομοτηνή ή την Καβάλα: αισθητά χαμηλότερες τιμές, ΚΤΕΛ με συνεχείς συνδέσεις όλο το Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσετε την παρέλαση, θα βρεθείτε στο κάψιμο του Τζάρου δίπλα στον Κόσυνθο και θα επιστρέψετε στο δωμάτιό σας χωρίς τιμολογιακές υπερβολές λόγω Αποκριών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα