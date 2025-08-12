Μίνι Road Trip στη Βωβούσα: Στο Φεστιβάλ της η Φύση, η Τέχνη και οι Άνθρωποι συνυπάρχουν μοναδικά
Μίνι Road Trip στη Βωβούσα: Στο Φεστιβάλ της η Φύση, η Τέχνη και οι Άνθρωποι συνυπάρχουν μοναδικά
Μια εμπειρία που μαθαίνει τον επισκέπτη ότι η απλότητα είναι η αληθινή πολυτέλεια που ίσως αναζητά.
Κρυμμένη βαθιά στην καρδιά της Πίνδου, εκεί όπου τα έλατα αρωματίζουν τον αέρα και οι ρεματιές χαράσσονται από τα αδάμαστα, λυτρωτικά νερά του Αώου, αποκαλύπτεται η Βωβούσα: ένα χωριό που μοιάζει περισσότερο με ζωγραφιά παρά με τόπο αληθινό. Ένας προορισμός στον οποίο δεν φτάνεις τυχαία: σ’ οδηγεί εκεί η ανάγκη για κάτι αυθεντικό. Με αυτήν την ανάγκη ξεκίνησε και η δική μας περιπλάνηση στα τοπία, συντροφιά με την Avis, για άνεση και σιγουριά στη διαδρομή.
Είχα ξαναβρεθεί στα τυλιγμένα με βλάστηση μονοπάτια της μια άνοιξη, τότε που η φύση ξυπνούσε μουδιασμένη από τον βαθύ χειμώνα και οι σκιές κρατούσαν ακόμη λίγη από την παγωνιά του χιονιού. Μα τώρα, με τον Αύγουστο να φλέγεται στις κορφές των βουνών, ο τόπος έμοιαζε να με υποδέχεται ξανά, ντυμένος πια με φως και πληρότητα. Η βουή του Αώου που ηχεί στο χωριό, εξ ου και η ονομασία Βωβούσα, συνεχίζει να δίνει τον παλμό, μα πια λιγότερο πληθωρικά. Σε αυτόν τον τόπο υπάρχει κάτι που το αντιλαμβάνονται μόνο οι ταξιδιώτες που ακούν με την ψυχή. Κάτι που δεν περιγράφεται, μόνο βιώνεται.
