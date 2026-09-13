Δακρύζουν τα μάτια του σκύλου σας συνέχεια; Τι μπορεί να φταίει
TOPETMOU

Δακρύζουν τα μάτια του σκύλου σας συνέχεια; Τι μπορεί να φταίει

Οι σκύλοι μπορεί να παρουσιάσουν μία πληθώρα προβλημάτων στα μάτια τους με κύριο σύμπτωμα τα υπερβολικά δάκρυα ή τις εκκρίσεις.

Δακρύζουν τα μάτια του σκύλου σας συνέχεια; Τι μπορεί να φταίει
Μήπως και ο δικός σας σκύλος υποφέρει από υπερβολικά δάκρυα ή εκκρίσεις από τα μάτια του; Μην ανησυχείτε, δεν πάσχει από χρόνια θλίψη ή κατάθλιψη.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως δακρύρροια (ή επιφορά), είναι αρκετά συνηθισμένο στους σκύλους. Έχει σαν αποτέλεσμα να τρέχει από τα μάτια τους διαυγές, άσπρο, κίτρινο ή ακόμα και πράσινο υγρό. Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε κάποια ιατρικό θέμα του ματιού και καλό είναι να το ελέγξετε με τον κτηνίατρό σας.

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