Δακρύζουν τα μάτια του σκύλου σας συνέχεια; Τι μπορεί να φταίει
Δακρύζουν τα μάτια του σκύλου σας συνέχεια; Τι μπορεί να φταίει
Οι σκύλοι μπορεί να παρουσιάσουν μία πληθώρα προβλημάτων στα μάτια τους με κύριο σύμπτωμα τα υπερβολικά δάκρυα ή τις εκκρίσεις.
Μήπως και ο δικός σας σκύλος υποφέρει από υπερβολικά δάκρυα ή εκκρίσεις από τα μάτια του; Μην ανησυχείτε, δεν πάσχει από χρόνια θλίψη ή κατάθλιψη.
Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως δακρύρροια (ή επιφορά), είναι αρκετά συνηθισμένο στους σκύλους. Έχει σαν αποτέλεσμα να τρέχει από τα μάτια τους διαυγές, άσπρο, κίτρινο ή ακόμα και πράσινο υγρό. Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε κάποια ιατρικό θέμα του ματιού και καλό είναι να το ελέγξετε με τον κτηνίατρό σας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως δακρύρροια (ή επιφορά), είναι αρκετά συνηθισμένο στους σκύλους. Έχει σαν αποτέλεσμα να τρέχει από τα μάτια τους διαυγές, άσπρο, κίτρινο ή ακόμα και πράσινο υγρό. Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε κάποια ιατρικό θέμα του ματιού και καλό είναι να το ελέγξετε με τον κτηνίατρό σας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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