Μια μικρή Τυτώ βρέθηκε στη μέση της θάλασσας να κάνει προσπάθειες να σωθεί- Η δύσκολη διάσωσή της
TOPETMOU

Μια μικρή Τυτώ βρέθηκε στη μέση της θάλασσας να κάνει προσπάθειες να σωθεί- Η δύσκολη διάσωσή της

Η μικρή Τυτώ βρέθηκε ζαλισμένη στη θάλασσα, κάνοντας προσπάθεια να τη δει κάποιος και να τη σώσει.

Μια μικρή Τυτώ βρέθηκε στη μέση της θάλασσας να κάνει προσπάθειες να σωθεί- Η δύσκολη διάσωσή της
Όταν το πλήρωμα του βρετανικού στρατού αναχωρούσε για τον απαιτητικό αγώνα ιστιοπλοΐας γύρω από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία δεν περίμενε ότι σύντομα θα αποκτούσε έναν απρόσμενο αλλά τρισχαριτωμένο επιβάτη.

Περίπου 110 χλμ μακριά από την ακτή, μια εξαντλημένη Τυτώ (Tyto alba) άρχισε να ακολουθεί το σκάφος, ψάχνοντας απεγνωσμένα για ένα σημείο να προσγειωθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network