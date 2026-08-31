Μια μικρή Τυτώ βρέθηκε στη μέση της θάλασσας να κάνει προσπάθειες να σωθεί- Η δύσκολη διάσωσή της
Μια μικρή Τυτώ βρέθηκε στη μέση της θάλασσας να κάνει προσπάθειες να σωθεί- Η δύσκολη διάσωσή της
Η μικρή Τυτώ βρέθηκε ζαλισμένη στη θάλασσα, κάνοντας προσπάθεια να τη δει κάποιος και να τη σώσει.
Όταν το πλήρωμα του βρετανικού στρατού αναχωρούσε για τον απαιτητικό αγώνα ιστιοπλοΐας γύρω από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία δεν περίμενε ότι σύντομα θα αποκτούσε έναν απρόσμενο αλλά τρισχαριτωμένο επιβάτη.
Περίπου 110 χλμ μακριά από την ακτή, μια εξαντλημένη Τυτώ (Tyto alba) άρχισε να ακολουθεί το σκάφος, ψάχνοντας απεγνωσμένα για ένα σημείο να προσγειωθεί.
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Περίπου 110 χλμ μακριά από την ακτή, μια εξαντλημένη Τυτώ (Tyto alba) άρχισε να ακολουθεί το σκάφος, ψάχνοντας απεγνωσμένα για ένα σημείο να προσγειωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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