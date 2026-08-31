Τι συμβαίνει στον ύπνο του σκύλου μετά από μια στρεσογόνα ημέρα- Τι πρέπει εσείς να κάνετε
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Τι συμβαίνει στον ύπνο του σκύλου μετά από μια στρεσογόνα ημέρα- Τι πρέπει εσείς να κάνετε

Έχετε αναρωτηθεί αν ένας φόβος, μια δυσάρεστη εμπειρία ή λίγη πίεση μέσα στην ημέρα μπορούν να τον «ακολουθήσουν» μέχρι τον ύπνο του;

Τι συμβαίνει στον ύπνο του σκύλου μετά από μια στρεσογόνα ημέρα- Τι πρέπει εσείς να κάνετε
Υπάρχουν βράδια που ο σκύλος μας κουλουριάζεται στο κρεβατάκι του, κλείνει τα μάτια και μοιάζει να αφήνει πίσω του ολόκληρη την ημέρα. Υπάρχουν όμως και νύχτες που αλλάζει συνεχώς θέση, ξυπνά πιο εύκολα ή δείχνει να μην ξεκουράζεται όπως συνήθως.

Εσείς από τη μεριά σας πιθανότατα έχετε αναρωτηθεί αν ένας φόβος, μια δυσάρεστη εμπειρία ή λίγη πίεση μέσα στην ημέρα μπορούν να τον «ακολουθήσουν» μέχρι τον ύπνο του.

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