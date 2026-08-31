Τι συμβαίνει στον ύπνο του σκύλου μετά από μια στρεσογόνα ημέρα- Τι πρέπει εσείς να κάνετε
Τι συμβαίνει στον ύπνο του σκύλου μετά από μια στρεσογόνα ημέρα- Τι πρέπει εσείς να κάνετε
Έχετε αναρωτηθεί αν ένας φόβος, μια δυσάρεστη εμπειρία ή λίγη πίεση μέσα στην ημέρα μπορούν να τον «ακολουθήσουν» μέχρι τον ύπνο του;
Υπάρχουν βράδια που ο σκύλος μας κουλουριάζεται στο κρεβατάκι του, κλείνει τα μάτια και μοιάζει να αφήνει πίσω του ολόκληρη την ημέρα. Υπάρχουν όμως και νύχτες που αλλάζει συνεχώς θέση, ξυπνά πιο εύκολα ή δείχνει να μην ξεκουράζεται όπως συνήθως.
Εσείς από τη μεριά σας πιθανότατα έχετε αναρωτηθεί αν ένας φόβος, μια δυσάρεστη εμπειρία ή λίγη πίεση μέσα στην ημέρα μπορούν να τον «ακολουθήσουν» μέχρι τον ύπνο του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Εσείς από τη μεριά σας πιθανότατα έχετε αναρωτηθεί αν ένας φόβος, μια δυσάρεστη εμπειρία ή λίγη πίεση μέσα στην ημέρα μπορούν να τον «ακολουθήσουν» μέχρι τον ύπνο του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα