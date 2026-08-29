Υιοθετήσατε έναν νέο σκύλο; Πώς θα τον βοηθήσετε να περάσει από τον φόβο στην εμπιστοσύνη
Υιοθετήσατε έναν νέο σκύλο; Πώς θα τον βοηθήσετε να περάσει από τον φόβο στην εμπιστοσύνη
Η υιοθεσία ενός σκύλου είναι μια όμορφη αλλαγή ζωής, αλλά για τον ίδιο τον σκύλο μπορεί να αποτελεί μια περίοδο μεγάλης αναστάτωσης.
Η υιοθεσία ενός σκύλου είναι μια όμορφη αλλαγή ζωής, αλλά για τον ίδιο τον σκύλο μπορεί να αποτελεί μια περίοδο μεγάλης αναστάτωσης.
Από τη στιγμή που αφήνει το καταφύγιο, την προσωρινή φιλοξενία ή ένα προηγούμενο σπίτι και περνά στην οικογένειά του, καλείται να προσαρμοστεί σε έναν εντελώς καινούργιο κόσμο.
Νέοι άνθρωποι, διαφορετικές μυρωδιές, άγνωστοι ήχοι, καινούργιοι χώροι, διαφορετικές συνήθειες και ένα πρόγραμμα που δεν γνωρίζει ακόμη. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο για να γίνουν οικεία.
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Από τη στιγμή που αφήνει το καταφύγιο, την προσωρινή φιλοξενία ή ένα προηγούμενο σπίτι και περνά στην οικογένειά του, καλείται να προσαρμοστεί σε έναν εντελώς καινούργιο κόσμο.
Νέοι άνθρωποι, διαφορετικές μυρωδιές, άγνωστοι ήχοι, καινούργιοι χώροι, διαφορετικές συνήθειες και ένα πρόγραμμα που δεν γνωρίζει ακόμη. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο για να γίνουν οικεία.
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