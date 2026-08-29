Υιοθετήσατε έναν νέο σκύλο; Πώς θα τον βοηθήσετε να περάσει από τον φόβο στην εμπιστοσύνη

Η υιοθεσία ενός σκύλου είναι μια όμορφη αλλαγή ζωής, αλλά για τον ίδιο τον σκύλο μπορεί να αποτελεί μια περίοδο μεγάλης αναστάτωσης.