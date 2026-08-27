Γιατί μιλάμε στα κατοικίδιά μας σαν να είναι μωρά; Ποια συναισθήματα τους προκαλούμε
Γιατί μιλάμε στα κατοικίδιά μας σαν να είναι μωρά; Ποια συναισθήματα τους προκαλούμε
Καταλαβαίνουν οι τετράποδοι φίλοι μας ότι τους μιλάμε διαφορετικά;
Αν έχετε κατοικίδιο, πιθανότατα έχετε πιάσει τον εαυτό σας να μιλάει με πιο λεπτή φωνή και χαρούμενη διάθεση, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως "πού είναι το παιδάκι μου;".
Και αν κάποιος που δεν σας γνώριζε σας άκουγε, ίσως νόμιζε ότι απευθύνεστε σε ένα μωρό. Στην πραγματικότητα, μιλάτε στον σκύλο ή στη γάτα σας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Και αν κάποιος που δεν σας γνώριζε σας άκουγε, ίσως νόμιζε ότι απευθύνεστε σε ένα μωρό. Στην πραγματικότητα, μιλάτε στον σκύλο ή στη γάτα σας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα