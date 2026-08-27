Γιατί μιλάμε στα κατοικίδιά μας σαν να είναι μωρά; Ποια συναισθήματα τους προκαλούμε
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Γιατί μιλάμε στα κατοικίδιά μας σαν να είναι μωρά; Ποια συναισθήματα τους προκαλούμε

Καταλαβαίνουν οι τετράποδοι φίλοι μας ότι τους μιλάμε διαφορετικά;

Γιατί μιλάμε στα κατοικίδιά μας σαν να είναι μωρά; Ποια συναισθήματα τους προκαλούμε
Αν έχετε κατοικίδιο, πιθανότατα έχετε πιάσει τον εαυτό σας να μιλάει με πιο λεπτή φωνή και χαρούμενη διάθεση, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως "πού είναι το παιδάκι μου;".

Και αν κάποιος που δεν σας γνώριζε σας άκουγε, ίσως νόμιζε ότι απευθύνεστε σε ένα μωρό. Στην πραγματικότητα, μιλάτε στον σκύλο ή στη γάτα σας.

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