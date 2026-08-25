Ο Αλέξης έψαχνε τη μαμά του για 3 μέρες στις Σπέτσες – Η περιπέτεια της μικρής φώκιας
Ο Αλέξης έψαχνε τη μαμά του για 3 μέρες στις Σπέτσες – Η περιπέτεια της μικρής φώκιας
Ο Αλέξης είναι ένα μωρό αρσενική Μεσογειακή φώκια, που περιπλανιόταν για 3 μέρες στις Σπέτσες, χωρίς να μπορεί να βρει τη μαμά του
Μια μικρή περιπέτεια είχε ένα μωρό φώκια, όταν έχασε τη μαμά του και δεν ήξερε πώς να τη βρει και να γυρίσει πίσω κοντά της.
Ο Αλέξης είναι το πρώτο «ορφανό» μωρό Μεσογειακή φώκια, μιας και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στις Σπέτσες και συγκεκριμένα στις δυτικές ακτές του νησιού. Για τρεις μέρες, η νεαρή φώκια έψαχνε να βρει τη μαμά της από παραλία σε παραλία, χωρίς αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ο Αλέξης είναι το πρώτο «ορφανό» μωρό Μεσογειακή φώκια, μιας και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στις Σπέτσες και συγκεκριμένα στις δυτικές ακτές του νησιού. Για τρεις μέρες, η νεαρή φώκια έψαχνε να βρει τη μαμά της από παραλία σε παραλία, χωρίς αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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