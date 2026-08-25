Ο Αλέξης έψαχνε τη μαμά του για 3 μέρες στις Σπέτσες – Η περιπέτεια της μικρής φώκιας

Ο Αλέξης είναι ένα μωρό αρσενική Μεσογειακή φώκια, που περιπλανιόταν για 3 μέρες στις Σπέτσες, χωρίς να μπορεί να βρει τη μαμά του