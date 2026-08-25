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Ο Αλέξης έψαχνε τη μαμά του για 3 μέρες στις Σπέτσες – Η περιπέτεια της μικρής φώκιας
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Ο Αλέξης έψαχνε τη μαμά του για 3 μέρες στις Σπέτσες – Η περιπέτεια της μικρής φώκιας

Ο Αλέξης είναι ένα μωρό αρσενική Μεσογειακή φώκια, που περιπλανιόταν για 3 μέρες στις Σπέτσες, χωρίς να μπορεί να βρει τη μαμά του

Ο Αλέξης έψαχνε τη μαμά του για 3 μέρες στις Σπέτσες – Η περιπέτεια της μικρής φώκιας
Μια μικρή περιπέτεια είχε ένα μωρό φώκια, όταν έχασε τη μαμά του και δεν ήξερε πώς να τη βρει και να γυρίσει πίσω κοντά της.

Ο Αλέξης είναι το πρώτο «ορφανό» μωρό Μεσογειακή φώκια, μιας και βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στις Σπέτσες και συγκεκριμένα στις δυτικές ακτές του νησιού. Για τρεις μέρες, η νεαρή φώκια έψαχνε να βρει τη μαμά της από παραλία σε παραλία, χωρίς αποτέλεσμα.

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