3 πράγματα που κάνει ο σκύλος για να μας παρηγορήσει
3 πράγματα που κάνει ο σκύλος για να μας παρηγορήσει
Όταν ζούμε με έναν σκύλο, συχνά νιώθουμε ότι είναι ο μόνος που μας καταλαβαίνει.
UPD:
Όταν ζούμε με έναν σκύλο, πολλές φορές νιώθουμε ότι είναι ο μόνος που μας καταλαβαίνει. Φταίει το ότι δεν μπορεί να μιλήσει και απλά κάνει υπομονή ή αισθάνεται ότι κάτι μας απασχολεί;
Είναι αρκετές φορές που προσπαθούμε να προσδώσουμε στον σκύλο ανθρώπινες συμπεριφορές και αντιδράσεις, έτσι για να τον νιώσουμε πιο κοντά μας. Κάποιες φορές έχουμε δίκιο και κάποιες άλλες όχι. Ας δούμε λοιπόν αν όντως καταλαβαίνει ότι έχουμε άγχος ή στεναχώρια και με ποιον τρόπο το δείχνει αυτό. Είναι περιπτώσεις που δείχνει την κατανόησή του, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό θα δούμε όλους τους τρόπους που έχει ο σκύλος να μας παρηγορεί και να μας συμπαραστέκεται στις δύσκολες μέρες μας. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Είναι αρκετές φορές που προσπαθούμε να προσδώσουμε στον σκύλο ανθρώπινες συμπεριφορές και αντιδράσεις, έτσι για να τον νιώσουμε πιο κοντά μας. Κάποιες φορές έχουμε δίκιο και κάποιες άλλες όχι. Ας δούμε λοιπόν αν όντως καταλαβαίνει ότι έχουμε άγχος ή στεναχώρια και με ποιον τρόπο το δείχνει αυτό. Είναι περιπτώσεις που δείχνει την κατανόησή του, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό θα δούμε όλους τους τρόπους που έχει ο σκύλος να μας παρηγορεί και να μας συμπαραστέκεται στις δύσκολες μέρες μας. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
UPD:
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