Κουίζ για φυλές σκύλων: Ποια έχει μαύρη γλώσσα και ποια είναι η πιο μικρόσωμη
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Κουίζ για φυλές σκύλων: Ποια έχει μαύρη γλώσσα και ποια είναι η πιο μικρόσωμη

Σας ετοιμάσαμε ένα κουίζ για να τεστάρετε τις γνώσεις σας στις φυλές σκύλων και να μάθετε καινούρια πράγματα

Κουίζ για φυλές σκύλων: Ποια έχει μαύρη γλώσσα και ποια είναι η πιο μικρόσωμη
Μικρόσωμα, μεγαλόσωμα, με μυτερά αυτιά ή βαριά ανάσα. Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και για αυτό τους αγαπάμε τόσο. Η ζωή μαζί τους είναι υπέροχη γιατί είναι κοινωνικά πλάσματα, που αγαπούν χωρίς όρια και συμβάσεις.

Για εμένα προσωπικά, η πιο όμορφη φυλή είναι τα αδέσποτα, αυτά που βρίσκονται στο δρόμο, χωρίς να φταίνε και περιμένουν μέχρι να τους προσέξει κάποιος και να τους χαρίσει το παντοτινό τους σπίτι. Όπως και τα ημίαιμα, που είναι μια μίξη προσωπικοτήτων, χαρακτηριστικών.

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