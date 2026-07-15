Γάτα: Μαζί στις διακοπές ή στο σπίτι με pet sitter; Τι τη στρεσάρει λιγότερο

Όσο πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές, κάποιοι αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με τη γάτα μας. Θα έρθει μαζί ή θα πάει σε κάποιον pet sitter;