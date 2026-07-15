Γάτα: Μαζί στις διακοπές ή στο σπίτι με pet sitter; Τι τη στρεσάρει λιγότερο
TOPETMOU

Γάτα: Μαζί στις διακοπές ή στο σπίτι με pet sitter; Τι τη στρεσάρει λιγότερο

Όσο πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές, κάποιοι αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με τη γάτα μας. Θα έρθει μαζί ή θα πάει σε κάποιον pet sitter;

Γάτα: Μαζί στις διακοπές ή στο σπίτι με pet sitter; Τι τη στρεσάρει λιγότερο
Είναι πολλές οι επιλογές και τα πιθανά σενάρια. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να πάνε σε μέρη όπου μπορεί να ταξιδέψει μαζί με το κατοικίδιό του. Κάποιοι άλλοι, είναι τυχεροί και έχουν εξοχικό ή σπίτι στην επαρχία, οπότε περνούν τις διακοπές τους εκεί. Άλλοι, είναι οικογένεια ή συγκάτοικοι και δεν λείπουν όλοι ταυτόχρονα, οπότε η γάτα έχει κάποιον να την προσέχει συνεχώς, χωρίς να αλλάζει περιβάλλον ή οικεία πρόσωπα.

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