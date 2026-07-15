Γιατί μυρίζει άσχημα ο σκύλος μας; Οι πιο συνηθισμένες αιτίες και τι μπορούμε να κάνουμε
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Γιατί μυρίζει άσχημα ο σκύλος μας; Οι πιο συνηθισμένες αιτίες και τι μπορούμε να κάνουμε

Όταν η οσμή γίνεται ιδιαίτερα έντονη ή δυσάρεστη, είναι πιθανό να μην οφείλεται απλώς στο παιχνίδι στη λάσπη ή σε ένα βρώμικο τρίχωμα.

Γιατί μυρίζει άσχημα ο σκύλος μας; Οι πιο συνηθισμένες αιτίες και τι μπορούμε να κάνουμε
Μία από τις πιο συχνές αιτίες δυσάρεστης οσμής είναι η κακή κατάσταση του στόματος. Με την πάροδο του χρόνου, η οδοντική πλάκα συσσωρεύεται στα δόντια και μετατρέπεται σε πέτρα, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ουλίτιδα, λοιμώξεις ή ακόμα και σοβαρότερες παθήσεις της στοματικής κοιλότητας.

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