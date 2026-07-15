Γιατί μυρίζει άσχημα ο σκύλος μας; Οι πιο συνηθισμένες αιτίες και τι μπορούμε να κάνουμε

Όταν η οσμή γίνεται ιδιαίτερα έντονη ή δυσάρεστη, είναι πιθανό να μην οφείλεται απλώς στο παιχνίδι στη λάσπη ή σε ένα βρώμικο τρίχωμα.