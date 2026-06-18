Οι λόγοι που η γάτα μας δεν ηρεμεί καθόλου μέσα στο σπίτι
Οι λόγοι που η γάτα μας δεν ηρεμεί καθόλου μέσα στο σπίτι
Πολλές φορές η γάτα δεν μένει καθόλου ήρεμη μέσα στο σπίτι, αλλά είναι ανήσυχη, κάνει αταξίες και νιαουρίζει συνεχώς. Τι της συμβαίνει;
Είναι φορές που αναζητούμε τη γάτα μέσα στο σπίτι, αφού έχουμε ώρες να τη δούμε και να την ακούσουμε. Υπάρχουν όμως και αυτές που δεν μπορεί καθόλου να ησυχάσει μέσα στο σπίτι και αναρωτιόμαστε πώς θα την ηρεμήσουμε.
Η γάτα κοιμάται τα δύο τρίτα της ημέρας της, άρα είναι λογικό να μην τη βλέπουμε συχνά μέσα στη μέρα. Όταν όμως είναι ξύπνια και δραστήρια, υπάρχουν φορές που είναι ασταμάτητη και μας κάνει να νομίζουμε ότι μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα στον καναπέ και τον πάγκο. Τις περισσότερες φορές είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά, όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπου δεν ηρεμεί με τίποτα μέσα στο σπίτι.
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Η γάτα κοιμάται τα δύο τρίτα της ημέρας της, άρα είναι λογικό να μην τη βλέπουμε συχνά μέσα στη μέρα. Όταν όμως είναι ξύπνια και δραστήρια, υπάρχουν φορές που είναι ασταμάτητη και μας κάνει να νομίζουμε ότι μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα στον καναπέ και τον πάγκο. Τις περισσότερες φορές είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά, όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπου δεν ηρεμεί με τίποτα μέσα στο σπίτι.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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