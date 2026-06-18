Οι λόγοι που η γάτα μας δεν ηρεμεί καθόλου μέσα στο σπίτι

Πολλές φορές η γάτα δεν μένει καθόλου ήρεμη μέσα στο σπίτι, αλλά είναι ανήσυχη, κάνει αταξίες και νιαουρίζει συνεχώς. Τι της συμβαίνει;