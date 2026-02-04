Πόσο καλά ξέρετε τις γάτες; Κάντε το τεστ για να δείτε
Πόσο καλά ξέρετε τις γάτες; Κάντε το τεστ για να δείτε
Μυστήριες, ανεξάρτητες και πανέξυπνες, τις γάτες τις αγαπάμε και τις έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Πόσα όμως πραγματικά γνωρίζουμε για αυτές;
Μυστήριες, ανεξάρτητες, πανέξυπνες και πραγματικά υπέροχες, τις γάτες τις αγαπάμε και τις έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Πόσα όμως πραγματικά γνωρίζουμε για αυτές;
Όποιος έχει ζήσει ή ζει με μια γάτα, είτε αυτή είναι κάποιας φυλής ή ημίαιμη, ξέρει καλά πόσο μοναδικό πλάσμα είναι. Με μια γάτα η ζωή μας είναι μια μικρή περιπέτεια.
Εμείς σας παραθέτουμε ένα κουίζ- γατοκουίζ, θα λέγαμε καλύτερα,- για να δείτε πόσα πραγματικά γνωρίζετε για αυτά τα μικρά αιλουροειδή.
1. Με τι χρώμα ματιών γεννιούνται όλες οι γάτες;
-Πράσινα
-Πορτοκαλί
-Καφέ
-Μπλε
2. Η Αιγυπτιακή Mau θεωρείται γενικά η αρχαιότερη φυλή γάτας
-Σωστό
-Λάθος
3. Οι γάτες έχουν περισσότερα οστά από τους ανθρώπους
