Πόσο καλά ξέρετε τις γάτες; Κάντε το τεστ για να δείτε

Μυστήριες, ανεξάρτητες, πανέξυπνες και πραγματικά υπέροχες, τις γάτες τις αγαπάμε και τις έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Πόσα όμως πραγματικά γνωρίζουμε για αυτές;

Όποιος έχει ζήσει ή ζει με μια γάτα, είτε αυτή είναι κάποιας φυλής ή ημίαιμη, ξέρει καλά πόσο μοναδικό πλάσμα είναι. Με μια γάτα η ζωή μας είναι μια μικρή περιπέτεια.

Εμείς σας παραθέτουμε ένα κουίζ- γατοκουίζ, θα λέγαμε καλύτερα,- για να δείτε πόσα πραγματικά γνωρίζετε για αυτά τα μικρά αιλουροειδή.

1. Με τι χρώμα ματιών γεννιούνται όλες οι γάτες;

-Πράσινα
-Πορτοκαλί
-Καφέ
-Μπλε

2. Η Αιγυπτιακή Mau θεωρείται γενικά η αρχαιότερη φυλή γάτας

-Σωστό
-Λάθος

3. Οι γάτες έχουν περισσότερα οστά από τους ανθρώπους

-Σωστό
-Λάθος

