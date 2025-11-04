Ημέρα της Μαρμότας: Η αλήθεια για το τρωκτικό που έχει τη φήμη μετεωρολόγου
Αν ακούγοντας τη λέξη «μαρμότα» σας έρχεται στο μυαλό είναι ο Bill Murray παγιδευμένος σε έναν σουρεαλιστικό εφιάλτη, δεν είστε οι μόνοι.
Η ταινία Ημέρα της Μαρμότας (Groundhog Day) που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 32 χρόνια άφησε το στίγμα της στον κινηματογράφο ως μια από τις καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών. Κατάφερε όμως και κάτι άλλο: έκανε γνωστό εκτός των συνόρων ΗΠΑ και Καναδά το ομώνυμο τρωκτικό, που σύμφωνα με μια αμερικανική παράδοση έχει την ικανότητα να «προβλέπει» τον ερχομό της άνοιξης.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός κυνικού τηλεοπτικού μετεωρολόγου που φτάνει σε μια μικρή πόλη της Πενσιλβάνια για ένα ρεπορτάζ σχετικά με τον Punxsutawney Phil, τη διάσημη μαρμότα που ζει κοντά στο δημαρχείο. Κατά την επίσκεψή του εκεί, o Phil Connors (τον οποίο υποδύεται ο Bill Murray) παγιδεύεται σε ένα χρονικό παράδοξο, ζώντας ξανά και ξανά την ίδια μέρα.
