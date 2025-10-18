Αυτό είναι το πτηνό που κινδυνεύει περισσότερο από ηλεκτροπληξία
Αυτό είναι το πτηνό που κινδυνεύει περισσότερο από ηλεκτροπληξία
Στην Ελλάδα, αρκετά ζώα βρίσκονται υπό απειλή. Υπάρχει όμως ένα πτηνό, που αντιμετωπίζει έναν ασυνήθιστο κίνδυνο, την ηλεκτροπληξία.
UPD:
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά είδη ζώων που βρίσκονται υπό απειλή. Υπάρχει όμως ένα πτηνό, που αντιμετωπίζει έναν ασυνήθιστο κίνδυνο, την ηλεκτροπληξία.
Είναι ένα πτηνό με το οποίο είμαστε πολύ εξοικειωμένοι στην Ελλάδα και δεν είναι άλλο από τον Λευκό Πελαργό. Τον συναντάμε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ όσο κατεβαίνουμε πιο νότια, τόσο πιο σπάνια τον βλέπουμε. Ας γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το πτηνό, τις συνήθειές του, αλλά και γιατί απειλείται από ηλεκτροπληξία.
Τα χαρακτηριστικά του Λευκού Πελαργού
Η επιστημονική ονομασία του είναι Ciconia ciconia και ανήκει στην τάξη των πελαργόμορφων πτηνών. Είναι ψηλός, κομψός, με μακριές πλατιές φτερούγες και φωτεινό κόκκινο ράμφος, εκπέμπει διαρκώς γαλήνη και στωικότητα. Τα μακριά πόδια και το ράμφος του, του επιτρέπουν να κινείται και να τρέφεται μέσα και κοντά στο νερό, γι’ αυτό και συχνά εντάσσεται στα καλοβατικά πτηνά.
Έχει μεγάλο άνοιγμα στα φτερά του, περίπου 195-205 εκατοστά ενώ το ύψος του φτάνει το 1 μέτρο. Έχει κόκκινο ράμφος, όπως και ο Μαύρος Πελαργός.
Ο λευκός πελαργός είναι συγγενής με τους ερωδιούς, τις ιβίδες και τις χουλιαρομύτες. H διαφορά τους είναι ότι αυτά προτιμούν πιο ξηρά ενδιαιτήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Λευκός Πελαργός δεν έχει ανάγκη για υγρότοπους και παρόμοιες εκτάσεις για την επιβίωσή του. Θεωρείται επίσης ένα από τα πιο ωφέλιμα είδη πουλιών αφού τρέφεται με έντομα, σαύρες, ποντίκια και φίδια, πλάσματα που μας προκαλούν αρκετό τρόμο. Τους συναντάμε σε όλο τον κόσμο εκτός από τη Νέα Ζηλανδία, την Ωκεανία και τη Βόρεια Αμερική. Υπάρχουν 17 είδη πελαργών και στην Ελλάδα συναντάμε τον Λευκό Πελαργό και τον Μαύρο Πελαργό (Ciconia nigra).
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είναι ένα πτηνό με το οποίο είμαστε πολύ εξοικειωμένοι στην Ελλάδα και δεν είναι άλλο από τον Λευκό Πελαργό. Τον συναντάμε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ όσο κατεβαίνουμε πιο νότια, τόσο πιο σπάνια τον βλέπουμε. Ας γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το πτηνό, τις συνήθειές του, αλλά και γιατί απειλείται από ηλεκτροπληξία.
Τα χαρακτηριστικά του Λευκού Πελαργού
Η επιστημονική ονομασία του είναι Ciconia ciconia και ανήκει στην τάξη των πελαργόμορφων πτηνών. Είναι ψηλός, κομψός, με μακριές πλατιές φτερούγες και φωτεινό κόκκινο ράμφος, εκπέμπει διαρκώς γαλήνη και στωικότητα. Τα μακριά πόδια και το ράμφος του, του επιτρέπουν να κινείται και να τρέφεται μέσα και κοντά στο νερό, γι’ αυτό και συχνά εντάσσεται στα καλοβατικά πτηνά.
Έχει μεγάλο άνοιγμα στα φτερά του, περίπου 195-205 εκατοστά ενώ το ύψος του φτάνει το 1 μέτρο. Έχει κόκκινο ράμφος, όπως και ο Μαύρος Πελαργός.
Ο λευκός πελαργός είναι συγγενής με τους ερωδιούς, τις ιβίδες και τις χουλιαρομύτες. H διαφορά τους είναι ότι αυτά προτιμούν πιο ξηρά ενδιαιτήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Λευκός Πελαργός δεν έχει ανάγκη για υγρότοπους και παρόμοιες εκτάσεις για την επιβίωσή του. Θεωρείται επίσης ένα από τα πιο ωφέλιμα είδη πουλιών αφού τρέφεται με έντομα, σαύρες, ποντίκια και φίδια, πλάσματα που μας προκαλούν αρκετό τρόμο. Τους συναντάμε σε όλο τον κόσμο εκτός από τη Νέα Ζηλανδία, την Ωκεανία και τη Βόρεια Αμερική. Υπάρχουν 17 είδη πελαργών και στην Ελλάδα συναντάμε τον Λευκό Πελαργό και τον Μαύρο Πελαργό (Ciconia nigra).
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα