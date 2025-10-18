Αυτό είναι το πτηνό που κινδυνεύει περισσότερο από ηλεκτροπληξία

Στην Ελλάδα, αρκετά ζώα βρίσκονται υπό απειλή. Υπάρχει όμως ένα πτηνό, που αντιμετωπίζει έναν ασυνήθιστο κίνδυνο, την ηλεκτροπληξία.