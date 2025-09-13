Κολίτιδα στον σκύλο: Όσα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε κηδεμόνας
Πώς να αναγνωρίσετε την κολίτιδα στον σκύλο σας και πότε είναι η στιγμή να ζητήσετε άμεσα κτηνιατρική βοήθεια

Η κολίτιδα είναι μια από τις πιο συχνές πεπτικές διαταραχές που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας σκύλος. Μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, με συμπτώματα που ανησυχούν τον κηδεμόνα, και να προκαλέσει δυσφορία αλλά και σοβαρότερα προβλήματα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Το σημαντικότερο; Να θυμόμαστε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων πρέπει να μιλήσουμε άμεσα με τον κτηνίατρο.

